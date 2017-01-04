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Політолог розповів, чого чекати Україні від Путіна у 2017 році

22:34, сьогодні 818 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / joinfo.ua

Одразу ж після інавгурації Дональд Трамп та Володимир Путін спробують налагодити зв'язки між США та Росією, що неодмінно відіб'ється на Україні. Але ця спроба може провалитися.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, пише "Сегодня".

"Навряд чи визнає адміністрація Трампа Крим російським, це вкрай малоймовірно. А ось по Донбасу може бути зроблена чергова спроба реалізувати Мінські домовленості. Інша справа – навряд чи це буде вдалим, тому що, якщо це питання буде вирішуватися без України, то ця спроба буде приречена на провал. По-друге, якщо буде запропонована та ж формула, що і раніше – спочатку вибори, а потім все інше, то ця формула не буде прийнята українським суспільством, українським парламентом, і знову-таки, буде приречена на провал", – вважає експерт.

Також Америка може пом'якшити санкції проти РФ, але лише ті, які вводив Барак Обама. На рішення Конгресу США він вплинути не може.

Щодо військових дій, то Росія зараз буде зосереджена на Сирії, а не на Донбасі. Адже для Трампа Україна не є пріоритетом, і Путін це знає.

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Хоча і Україні розслаблятися не варто – протистояння на Донбасі не припиниться, а активність бойових дій буде залежати від обставин,
– каже експерт.

Він вважає, що активні бойові дії у зоні АТО поки не будуть вестись. Бо глава Кремля спершу вестиме переговори з новим президентом США, потім – з новим президентом Франції, і далі буде чекати результатів виборів у Німеччині, які відбудуться восени 2017 року.

Теги: Політика США Дональд Трамп Україна Володимир Путін Війна на Донбасі АТО Україна-Росія
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