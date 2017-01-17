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Позов України до Росії: суд ООН опублікував суть вимог

17:34, сьогодні 502 Читать новость на русском
Міжнародний суд у Гаазі
Міжнародний суд у Гаазі / Politeka

Україна у своєму позові проти Росії звинувачує РФ у системному фінансуванні терористичної діяльності, а також просить визнати Росію відповідальною за порушення конвенцій ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення Міжнародного суду ООН.

Україна "просить визнати у рішенні суду, що Російська Федерація за посередництва своїх державних органів, державних посадових осіб, а також інших фізичних та юридичних осіб, на яких покладене представлення держави, порушила зобов'язання в рамках Конвенції щодо фінансування тероризму, поставляючи фінансування, допомогу у вигляді зброї та тренувань незаконним озброєним формуванням, які беруть участь у здійсненні терористичних актів в Україні,
– цитує український позов суд ООН.

Серед терористичних формувань, які фінансуються та підтримуються Росією, названі "ДНР", "ЛНР", група "Харківські партизани" та пов’язані з ними групи та особи.

Щодо фінансування тероризму, то серед інших претензій України до Росії – "невжиття заходів для виявлення, замороження та конфіскації фондів, які використовуються для фінансування тероризму", "відсутність розслідування та переслідування тих, хто здійснює та фінансує терористичну активність" та ненадання Україні підтримки у такому розслідуванні.

Зазначимо, що найбільший блок претензій у позові стосується порушень прав кримських татар та українців зі сторони російської влади, а також підконтрольної Росії де-факто кримської влади.

Відтак, Київ просить визнати, що Росія має понести відповідальність за:

– систематичну дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та української громад;

– проведення незаконного референдуму в атмосфері насильства та залякування;

– заборону Меджлісу і переслідування його лідерів;

– підтримку та пряму участь у кампанії зі зникнення (викрадення) і вбивства кримських татар;

– залякування кримських татар за допомогою обшуків і затримань;

– перешкоджання кримськотатарським та україномовним ЗМІ;

– пригнічення освіти кримськотатарською та українською мовами, а також заборону зібрань представників цих громад.

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Також Україна просить Міжнародний суд ООН на час розгляду справи як захід забезпечення позову заборонити Росії здійснювати будь-які кроки, що погіршують нинішню ситуацію.

Окрім того, у позові Україна вимагає, щоб влада Росії припинила всю підтримку збройних формувань на українській території; здійснила репарації всім, хто постраждав через дії проросійських збройних формувань; повністю відновила у правах українську та кримськотатарську громади на окупованій території України, а саме в Криму та Севастополі.

Детальний перелік позовних вимог України буде оприлюднений згодом.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що в Гаазі зареєстрували позов України проти Росії.

Теги: Україна Політика Україна-Росія ООН Гаазький трибунал Анексія Криму Тероризм
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