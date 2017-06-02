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Прикордонники затримали злочинця з Росії, якого розшукував Інтерпол

15:45, сьогодні 388 Читать новость на русском
В Україні затримали небезпечного злочинця
В Україні затримали небезпечного злочинця / unian.ua

У Херсоні затримали громадянина Росії, який числився в базі даних Інтерполу.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Чоловіка розшукували за причетність до терористичного угрупування. Затримання провели після прибуття росіянина авіарейсом зі Стамбула.

"Під час перевірки документів прикордонники відділу "Херсон" встановили, що громадянин, у відповідності до бази даних Інтерполу, перебуває у міжнародному розшуку", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в Чернігівській області на пропускному пункті "Грем'яч" затримали чоловіка з Молдови, якого розшукують за згвалтування.

Двох правопорушників передали Національній поліції.

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Теги: Україна Держприкордонслужба арешт Інтерпол Новини Росії Молдова
Джерело: 24 Канал
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