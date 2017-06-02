Прикордонники затримали злочинця з Росії, якого розшукував Інтерпол

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У Херсоні затримали громадянина Росії, який числився в базі даних Інтерполу.
Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
Чоловіка розшукували за причетність до терористичного угрупування. Затримання провели після прибуття росіянина авіарейсом зі Стамбула.
"Під час перевірки документів прикордонники відділу "Херсон" встановили, що громадянин, у відповідності до бази даних Інтерполу, перебуває у міжнародному розшуку", – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, в Чернігівській області на пропускному пункті "Грем'яч" затримали чоловіка з Молдови, якого розшукують за згвалтування.
Двох правопорушників передали Національній поліції.
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