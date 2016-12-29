Путін офіційно дозволив катувати в'язнів у СІЗО

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє тюремникам застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до ув'язнених в СИЗО слідчих ізоляторах.

Тюремники тепер можуть собі дозволити спецзасоби до ув'язнених, якщо розцінять дії заґратованих, як небезпечні для їхнього власного життя та здоров'я, повідомляє "Радіо Свобода".

Після внесення в Державну думу законопроект зазнав критики з боку правозахисників. Поправки були внесені в другому читанні після оприлюднення листа ув'язненого опозиційного активіста Ільдара Дадіна про тортури в Сегежській колонії №7.

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Зокрема, були виключені норми, які дозволяли співробітникам СІЗО застосовувати спецзасоби до ув'язнених, що порушує режим утримання. Також їм не надали права стріляти по натовпу людей.

До прийняття закону Федеральна служба виконання покарань була єдиною структурою, в якій не регламентувалось застосування спецзасобів.