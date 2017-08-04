Що приховується за скандальною заявою ватажка терористів Захарченка

"Фюрер" самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про плани створити замість України нову державу Малоросія. На сайті бойовиків ОРДЛО зазначається, що представники незаконних формувань на окупованих територіях Донбасу та 19 регіонів України оголосили про створення держави "Малоросія". Від таких планів вже відхрестилися у “дружній” "ЛНР", заявивши, що з ними це ніхто не погоджував.

Московські пропагандисти на різних етапах вигадували багато хворобливих ідей приборкання України. З часів захоплення у XVII столітті московські царі, згодом більшовики, а зараз Володимир Путін ненавиділи усе, пов’язане з нескореним українським духом.

Для того, щоб принизити націю, російські ідеологи свого часу вигадали назву "Малоросія" замість Україна. Називаючи нас малоросами, а росіян великоросами, царі прагнули довести другорядність та меншовартість цілої європейської нації.

Зазнавши краху у захопленні України в 2014 році та провалу проекту Новоросія, у Кремлі замислилися над планами подальшої експансії. Головний путінський ідеолог та неформальний куратор самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР" Владислав Сурков активно стимулює пошук потрібного Кремлю рішення.

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Зрозуміло, що назва проекту "Малоросія" кілька разів лунала під час таємних нарад Суркова з ватажками терористів. Саме там з глибин мозку, враженого алкоголем, її і витягнув Олександр Захарченко, коли без погодження з Москвою зробив цю ідею публічною. Можна гадати, чи було це експромтом, чи свідомою провокацією. Але заява терориста вже наробила чимало галасу у всьому світі.

На неї відреагували президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель, які наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема, щодо створення так званої "Малоросії". Це означає, що кремлівську ініціативу в Євросоюзі сприйняли серйозно.

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Різку заяву зробили і в Державному департаменті США, підкресливши, що це підриває Мінські домовленості. Крім того, в Європі вже заявляють, що малоросійські марення Захарченка очевидно призведуть до запровадження нових санкцій проти Москви.

У Кремлі так і не зрозуміли, що нафталіновий концепт XVII століття не може конкурувати з ідеєю європеської інтеграції XXI століття. Минуле завжди програє майбутньому.