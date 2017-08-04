20:52
4 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичний кумир Путіна. РПЦ проти
Вєсті Кремля
23:30, 3 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Саакашвілі в Польщі
Випуск новин
20:22, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Політичні акценти
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що приховується за скандальною заявою ватажка терористів Захарченка

Політичні акценти 16:30, сьогодні 1453 Читать новость на русском

"Фюрер" самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про плани створити замість України нову державу Малоросія. На сайті бойовиків ОРДЛО зазначається, що представники незаконних формувань на окупованих територіях Донбасу та 19 регіонів України оголосили про створення держави "Малоросія". Від таких планів вже відхрестилися у “дружній” "ЛНР", заявивши, що з ними це ніхто не погоджував.

Московські пропагандисти на різних етапах вигадували багато хворобливих ідей приборкання України. З часів захоплення у XVII столітті московські царі, згодом більшовики, а зараз Володимир Путін ненавиділи усе, пов’язане з нескореним українським духом.

Для того, щоб принизити націю, російські ідеологи свого часу вигадали назву "Малоросія" замість Україна. Називаючи нас малоросами, а росіян великоросами, царі прагнули довести другорядність та меншовартість цілої європейської нації.

Зазнавши краху у захопленні України в 2014 році та провалу проекту Новоросія, у Кремлі замислилися над планами подальшої експансії. Головний путінський ідеолог та неформальний куратор самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР" Владислав Сурков активно стимулює пошук потрібного Кремлю рішення.

Читайте також: Миротворчий контингент ООН на Донбасі: як відреагували на заклик Порошенка Макрон і Меркель

Зрозуміло, що назва проекту "Малоросія" кілька разів лунала під час таємних нарад Суркова з ватажками терористів. Саме там з глибин мозку, враженого алкоголем, її і витягнув Олександр Захарченко, коли без погодження з Москвою зробив цю ідею публічною. Можна гадати, чи було це експромтом, чи свідомою провокацією. Але заява терориста вже наробила чимало галасу у всьому світі.

На неї відреагували президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель, які наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема, щодо створення так званої "Малоросії". Це означає, що кремлівську ініціативу в Євросоюзі сприйняли серйозно.

Читайте також: Путін підступно обманув німецьку владу

Різку заяву зробили і в Державному департаменті США, підкресливши, що це підриває Мінські домовленості. Крім того, в Європі вже заявляють, що малоросійські марення Захарченка очевидно призведуть до запровадження нових санкцій проти Москви.

У Кремлі так і не зрозуміли, що нафталіновий концепт XVII століття не може конкурувати з ідеєю європеської інтеграції XXI століття. Минуле завжди програє майбутньому.

Автор: Тарас Березовець
Теги: АТО Війна на Донбасі Політичні акценти "Малоросія" Захарченка
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
сьогодні, 12:07 Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
сьогодні, 20:02 Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
1219
Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
сьогодні, 19:02 Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
Настя Сукач 703
Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
сьогодні, 19:17 Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
467
Як Росія зробила криваву ротацію ватажків
сьогодні, 18:00 Як Росія зробила криваву ротацію ватажків "Л/ДНР"
Віталій Дейнега 1579
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук