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Телеканал новин 24 Що їдять довгожителі: ТОП-5 країн
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що їдять довгожителі: ТОП-5 країн

12:54, сьогодні 393 Читать новость на русском
Кухня якої країни найбільше подобається вам?
Кухня якої країни найбільше подобається вам? / 24 Канал

Скажи мені, що ти їсти – і я скажу, хто ти. Більшість людей мріє прожити довго і щасливо. Є багато секретів довголіття, але чи не основним з них є спосіб харчування.

Редакція "24" зібрала для вас традиції кухні у десяти країнах світу, де тривалість життя після 60 є найбільшою. Можливо секрети їхніх страв продовжать ваше життя. Адже Україна у цьому рейтингу аж на 106 місці!

Японія

Мабуть, ви зауважували, що більшість японців стрункі навіть у похилому віці. Це зумовлено тим, що в основі їхнього харчування – рис, найкорисніша крупа у світі. Рис здатен виводити токсини і очищати організм.

До рису японці готують страви переважно використовуючи овочі і морепродукти. А також багато сої: соєвий сир, соєвий соус. Тут їх додають практично до усіх страв.

Важливо, що в Японії їдять паличками, приділяють багато уваги посуду і подачі. Тут поїсти – це не швидко напхати себе фаст-фудом, а ціла церемонія. Це сприяє ретельному та довгому прийому їжі. А це у свою чергу дуже важливо для здоров’я.

З алкоголю тут популярна рисова настоянка – саке. Її міцність не перевищує 16 градусів.

Франція

Французи у світі відомі як гурмани, а місцева кухня як вишукана.

Для французів приготування їжі – це мистецтво.

Місцеву кухню можна розділити на 3 види: регіональну, загальнопоширену і високу. Однак усі три частини об’єднує використання винятково свіжих продуктів, багато овочів та коренеплодів.

Також у прибережних регіонах споживають багато морепродуктів. А устриці популярні у всій країні.

Французькі кулінари часто для приготування їжі використовують вина, коньяк чи лікер. У південних регіонах французи споживають багато вина. По всій Франції популярний коньяк, кальвадос та абсент.

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Швейцарія

Швейцарська кухня сильно відрізняється у різних регіонах. На неї мають вплив сусідні кухні: Німеччини, Італії і Франції.

Однак на весь світ Швейцарія славиться своїми сирами. Саме тут винайшли сирне фондю – страву з розтопленого сиру з білим вином, в який занурюють шматочок хліба.

Також кожен чув про швейцарський шоколад.

Сінгапур

У цьому місті-державі гарно поїсти – вважається розвагою. Місцева кухня поєднує у собі кулінарні традиції різноманітних культур: малайської, індійської, китайської та інших.

Самі жителі міста вважають свою кухню туристичною принадою.

З китайською кухні сюди перекочував рис з куркою. З індійської млинці – роті прата. Тут також готують багато морепродуктів і рисову лапшу.

Міцного алкоголю тут майже нема. Зате популярне світле місцеве пиво.

Австралія

Місцева кухня побудова на традиціях Англії. Однак зараз вона увібрала в себе традиції чи не всього світу!

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Серед іншого тут популярні морепродукти. І рибу, і м'ясо переважно смажать або тушкують.

Основним гарніром – є рис. Також місцеві кулінари часто використовують овочі і фрукти.

Серед напоїв тут також популярне пиво.

Якщо проаналізувати кухню 5 країн, де найдовше живуть після 60, можна зробити висновок, що у свій раціон варто включити рис, овочі і морепродукти. З алкоголю обирати пиво чи вино.

Звісно, окрім харчування варто пам’ятати про спорт і відмовитися від поганих звичок. Однак найважливіше – це позитивне сприйняття світу.

Автор: Настя Сукач
Теги: Публікації Статті Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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