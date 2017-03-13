Скільки можна пити кави, щоб не нашкодити здоров’ю

Ми звикли думати, що кава та здоровий спосіб життя – поняття не суміжні. Однак, цей напій не нашкодить вашому організму, якщо ним не зловживати.

Про це пише видання likar.info.

Денна норма кофеїну не повинна перевищувати 400-500 мг. У цьому випадку – ви поза зоною ризику. Це безпечна норма, яка не викликає побічних ефектів.

Якщо ж ви випиваєте більше цієї дози, то варто знати, що кофеїн впливає на роботу серця і нирок, надає певний ефект на нервову систему. Тож у цьому випадку ви можете відчути підвищення частоти серцебиття, безсоння, тривожність, дратівливість, запаморочення та навіть погіршення зору.

Скільки кофеїну міститься в напоях:

Еспрессо – 30-60 мг

Латте або капучіно – 100-120 мг

Енергетичні напої – 80-100 мг