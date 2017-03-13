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Скільки можна пити кави, щоб не нашкодити здоров’ю

00:22, сьогодні 482 Читать новость на русском
Горнятко кави в день вам не нашкодить
Горнятко кави в день вам не нашкодить / organic.ua

Ми звикли думати, що кава та здоровий спосіб життя – поняття не суміжні. Однак, цей напій не нашкодить вашому організму, якщо ним не зловживати.

Про це пише видання likar.info.

Денна норма кофеїну не повинна перевищувати 400-500 мг. У цьому випадку – ви поза зоною ризику. Це безпечна норма, яка не викликає побічних ефектів.

Якщо ж ви випиваєте більше цієї дози, то варто знати, що кофеїн впливає на роботу серця і нирок, надає певний ефект на нервову систему. Тож у цьому випадку ви можете відчути підвищення частоти серцебиття, безсоння, тривожність, дратівливість, запаморочення та навіть погіршення зору.

Скільки кофеїну міститься в напоях:

Еспрессо – 30-60 мг
Латте або капучіно – 100-120 мг
Енергетичні напої – 80-100 мг

Теги: LifeStyle Здорове харчування
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