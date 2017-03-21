Сутенер організував бізнес, де працювала 12-річна дитина

Про це розповіли у прес-службі Нацполіції Херсонщини.

Під час обшуку в його квартирі поліцейські знайшли зброю та наркотики.

Сутенера спіймали, буквально, на гарячому. Коли той привіз на квартиру клієнту двох дівчат, одній з них було 12 років. За свої послуги він отримав 1500 гривень. За даними поліції, дівчинку він пропонував клієнтам, як незайману.

Більше того, сам сутенер "вчиняв розпусні дії стосовно", щодо 12-річної дитини. Усі дівчата із малозабезпечених родин.

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