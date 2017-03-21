Сутенер організував бізнес, де працювала 12-річна дитина

На Херсонщині поліція затримала 48-річного сутенера, на якого працювало 10 повій, серед них 12-річна дівчинка.
Про це розповіли у прес-службі Нацполіції Херсонщини.
Під час обшуку в його квартирі поліцейські знайшли зброю та наркотики.
Сутенера спіймали, буквально, на гарячому. Коли той привіз на квартиру клієнту двох дівчат, одній з них було 12 років. За свої послуги він отримав 1500 гривень. За даними поліції, дівчинку він пропонував клієнтам, як незайману.
Більше того, сам сутенер "вчиняв розпусні дії стосовно", щодо 12-річної дитини. Усі дівчата із малозабезпечених родин.
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