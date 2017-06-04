Тимчук вказав на плани Путіна щодо України

Для президента Росії Володимира Путіна Україна є засобом боротьби проти Заходу, західних цінностей та НАТО.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

"Просто для нього це перший етап в цій боротьбі, де він себе бачить великим переможцем", – зазначив народний обранець.

При цьому, на думку Тимчука, передбачити думки та плани Путіна фактично неможливо.

По-моєму, передбачати хід думки і кроки Путіна, як і будь-якої душевнохворої людини, – це завдання дуже невдячне. Цей напрямок для вузьких фахівців в галузі психіатрії,

– сказав він.

Також Тимчук вказав на те, що американські експерти і політики тільки в минулому році почали визнавати, що світ знаходиться на порозі нової холодної війни.

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