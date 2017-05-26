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Трійця-2017: дата вихідних і традиції свята

18:03, сьогодні 145 Читать новость на русском
Трійця 2017 в Україні
Трійця 2017 в Україні / liveinternet.ru

Трійця у 2017 році в Україні випадає на 4-5 червня. Тож влітку ми матимемо додатковий вихідний. Це свято християни відзначають на 50-й день після Великодня. День Святої Трійці також називають Зеленими святами, або П'ятидесятницею.

На Трійцю в українців буде один додатковий вихідний – у понеділок, 5 червня, коли віряни святкують День Святого Духа.

Трійця: історія і суть свята

Згідно з Євангелієм, у цей день з небес на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і чоловіки заговорили різними мовами, щоб надалі йти до народів і проповідувати християнство.

Апостоли і Матір Божа були у світлиці будинку на Сіонській горі. З ними були учні Христа і перші віруючі. Раптом кімната заповнилася небувалим шумом – немов вітри заповнили приміщення. І на кожного апостола і на Пресвяту Марію зійшов Дух Божий у вигляді язиків полум’я. Апостоли раптово заговорили всі разом на різних мовах, яких раніше не знали. Святий Петро вийшов на ганок і оголосив, що дух Божий зійшов на апостолів, і можуть вони пророкувати.

Коли Трійця у 2017 в Україні
Трійця – це день народження Християнської Церкви

У той же день близько 3 тисяч осіб взяло хрещення – так народилася християнська церква. Першим християнським храмом став той самий будинок на горі Сіон – нині Успенський храм Гробу Господнього в Єрусалимі. Апостоли розійшлися по багатьох країнах, щоб проповідувати. Вони були наділені дарами пророкувати і зцілювати, і несли вчення Ісуса Христа в різні народи. Язики полум’я також знаменують здатність обпалювати і очищати від гріхів, зігрівати душі і наповнювати їх світлом віри.

Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської Церкви. За легендами, сходження Святого Духа обіцяв апостолам Ісус у день Свого вознесіння. Обіцянка сповнилася через десять днів – на 50-й день після Воскресіння.

Традиції і прикмети на День Святої Трійці

П’ятидесятниця припадає завжди на неділю. А вже в понеділок, одразу після Трійці, православні віряни відзначають День Святого Духа. Як правило, Трійця відзначається три дні: неділя, понеділок та вівторок. У неділю у православних храмах виконується одна з найбільш урочистих і красивих служб в році, а після Божественної літургії, вчиняють вечірню в пам’ять про поблажливість святого духа на учнів Ісуса. Всі три святкові дні в церквах читають молебні і поминають померлих предків.

Трійцю ще називають Зеленими святами, адже здавна в час, коли літо приходить на зміну весні, підлогу посипають травою й зіллям – вшановують невмирущість життя і невичерпність його джерела. Зеленими гілками та квітами на Трійцю прикрашають храми й церковні подвір'я, а священики освячують оберемки зелені, які люди приносять до церкви. Зелень символізує у народній традиції на Трійцю життя, а після засохлі гілки прийнято спалювати.

Колись у цей день молодь влаштовувала масові гуляння на природі – співали пісні, палили багаття і навіть гадали. Незаміжні дівчата плели вінки і клали їх на голови тим юнакам, хто був їм до вподоби – це вважалося своєрідним вінчанням.

Трійця 2017: що можна робити
Трійця 2017: у цей день домівки прикрашають зеленню, а дівчата плетуть вінки

Цікаво, що на Трійцю за погодою можна зробити прогноз наперед. Якщо в цей день іде дощ, літо буде врожайним, грибним і теплим. Поганою прикметою на П'ятидесятницю вважають спекотну погоду, літо обіцяє бути посушливим.

Теги: Україна LifeStyle релігія Культура УГКЦ УПЦ КП
Джерело: 24 Канал
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