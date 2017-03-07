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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

У багатьох чиновників в Україні є російське громадянство, – Сакварелідзе

17:13, сьогодні 1225 Читать новость на русском
Подвійне громадянство має більшість політиків і чиновників України
Подвійне громадянство має більшість політиків і чиновників України / Преса України

Українські політики і чиновники весь час готуються кудись втекти і вивести свої гроші з країни. У багатьох із них є громадянство Росії, проте відкрито вони про це не говорять.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив екс-заступник генпрокурора Давіт Сакварелідзе.

Для політиків і чиновників Україна – просто дійна корова, вони не збираються залишатися тут жити. Вони весь час готуються кудись втекти і вивести свої гроші. Майже у всіх українських мільйонерів і чиновників є запасні аеродроми. Я не сумніваюся, що у багатьох чиновників в Україні є російське громадянство, просто вони про це не говорять. У того ж мера Одеси Геннадія Труханова є громадянство РФ, і він не відчуває абсолютно жодних проблем,
– зазначив Сакварелідзе.

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Він наголосив, що сам має виключно громадянство України.

"У мене особисто одне громадянство – українське. Перед призначенням на державну посаду я вказав, що маю громадянство Грузії. Відповідно до Закону України, мені, на жаль, довелося від нього відмовитися. У Грузії подвійне громадянство допускається тільки в тому випадку, якщо його дає президент. А так, якщо приймаєш громадянство іншої держави, грузинське втрачаєш автоматично", – заявив Сакварелідзе.

Нагадаємо, позафракційний народний депутат Андрій Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про подвійне громадянство.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Верховна Рада
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