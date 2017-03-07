У багатьох чиновників в Україні є російське громадянство, – Сакварелідзе

Українські політики і чиновники весь час готуються кудись втекти і вивести свої гроші з країни. У багатьох із них є громадянство Росії, проте відкрито вони про це не говорять.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив екс-заступник генпрокурора Давіт Сакварелідзе.

Для політиків і чиновників Україна – просто дійна корова, вони не збираються залишатися тут жити. Вони весь час готуються кудись втекти і вивести свої гроші. Майже у всіх українських мільйонерів і чиновників є запасні аеродроми. Я не сумніваюся, що у багатьох чиновників в Україні є російське громадянство, просто вони про це не говорять. У того ж мера Одеси Геннадія Труханова є громадянство РФ, і він не відчуває абсолютно жодних проблем,

– зазначив Сакварелідзе.

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Він наголосив, що сам має виключно громадянство України.

"У мене особисто одне громадянство – українське. Перед призначенням на державну посаду я вказав, що маю громадянство Грузії. Відповідно до Закону України, мені, на жаль, довелося від нього відмовитися. У Грузії подвійне громадянство допускається тільки в тому випадку, якщо його дає президент. А так, якщо приймаєш громадянство іншої держави, грузинське втрачаєш автоматично", – заявив Сакварелідзе.

Нагадаємо, позафракційний народний депутат Андрій Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про подвійне громадянство.