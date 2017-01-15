У Мінсоцполітики повідомили, скільки окупований Донбас потребує грошей на пенсії

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, скільки мільярдів гривень необхідно задля забезпечення мирних жителів окупованого Донбасу пенсіями.

Таку заяву він зробив у ефірі одного з українських телеканалів.

Якщо у нас сьогодні на території, тимчасово окупованій, проживає близько 1 мільйона 200 тисяч пенсіонерів, якщо в середньому по Україні сьогодні пенсія становить 1700 гривень, на Донбасі вона була більшою, десь близько 2 тисяч гривень, а це близько 30 мільярдів гривень на рік тільки на пенсійне забезпечення,

– зазначив Рева.

На його думку, розмови про утримання Донбасу Росією на суму у 3 мільярди доларів на рік говорять лише про те, що на окупованих територіях відбувається економічна катастрофа.

Донбас ніхто не утримував – ні Україна, ні Росія. Донбас був економічно самодостатнім регіоном, більш того, регіоном-донором. І от коли ми сьогодні чуємо цифру 3 мільярди, можливо, інші – це говорить тільки про одне – про економічну катастрофу, яка сьогодні панує на окупованих територіях,

– зауважив міністр.

Також чиновник підкреслив, що цими грошима Росія підтримує не мирних жителів Донбасу, а терористів.

Важливо розуміти, що ці кошти йдуть не на людей, які живуть на тих територіях, а на військову окупацію. Тобто на підтримку військової інфраструктури окупаційних військ, в які входять як колабораціоністи з нашого боку, так і найманці, які туди прибувають. Що стосується пересічних людей, то я дуже сумніваюся, що ці кошти доходять до них,

– резюмував Рева.

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До слова, у 2017 році уряд збільшить українські пенсії у середньому на 11%.