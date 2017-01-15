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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Мінсоцполітики повідомили, скільки окупований Донбас потребує грошей на пенсії

17:26, сьогодні 362 Читать новость на русском
Андрій Рева
Андрій Рева / УНІАН

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, скільки мільярдів гривень необхідно задля забезпечення мирних жителів окупованого Донбасу пенсіями.

Таку заяву він зробив у ефірі одного з українських телеканалів.

Якщо у нас сьогодні на території, тимчасово окупованій, проживає близько 1 мільйона 200 тисяч пенсіонерів, якщо в середньому по Україні сьогодні пенсія становить 1700 гривень, на Донбасі вона була більшою, десь близько 2 тисяч гривень, а це близько 30 мільярдів гривень на рік тільки на пенсійне забезпечення,
– зазначив Рева.

На його думку, розмови про утримання Донбасу Росією на суму у 3 мільярди доларів на рік говорять лише про те, що на окупованих територіях відбувається економічна катастрофа.

Донбас ніхто не утримував – ні Україна, ні Росія. Донбас був економічно самодостатнім регіоном, більш того, регіоном-донором. І от коли ми сьогодні чуємо цифру 3 мільярди, можливо, інші – це говорить тільки про одне – про економічну катастрофу, яка сьогодні панує на окупованих територіях,
– зауважив міністр.

Також чиновник підкреслив, що цими грошима Росія підтримує не мирних жителів Донбасу, а терористів.

Важливо розуміти, що ці кошти йдуть не на людей, які живуть на тих територіях, а на військову окупацію. Тобто на підтримку військової інфраструктури окупаційних військ, в які входять як колабораціоністи з нашого боку, так і найманці, які туди прибувають. Що стосується пересічних людей, то я дуже сумніваюся, що ці кошти доходять до них,
– резюмував Рева.

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До слова, у 2017 році уряд збільшить українські пенсії у середньому на 11%.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Новини Донецька Україна-Росія Луганськ гроші Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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