У Росії зізнались, що купують українські двигуни для вертольотів

Головний директор російського держпідприємста "Ростех" Сергій Чемезов зізнався, що Росія і досі купує українські двигуни для цивільних і експортних вертольотів.

Про це він заявив в ефірі одного із російських каналів, пише "РИА Новости". Водночас Чемезов висловив сподівання, що Росія скоро наростить і власне виробництво.

Також Чемезов похизувався, що для потреб російського Міноборони використовують двигуни лише російського виробництва.

Що стосується вертольотів цивільного призначення і тих, що йдуть на експорт, – ми поки купуємо їх на Україні, але поступово будемо нарощувати виробництво,

– зізнався він.

Читайте також: Скільки російського вугілля Україна купила лише за два місяці: об'єми вражають