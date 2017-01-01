У зоні АТО гаряче – троє військових зазнали поранення

У зоні проведення Антитерористичної операції зазнали поранення троє українських військових.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Також окупанти обстріляли з 82 міліметрових мінометів Широкіне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому, Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

З гранатометів обстріляли Станицю Луганську, а стрілецьку зброю – Сизе.

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