Угода про асоціацію з ЄС: що виграє, а що втратить Україна?

Ратифікація сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію з Україною, на перший погляд, значна подія, яка зробила нашу державу ще ближчою до Європи. Хоча насправді це більше символічний крок, адже де-факто Угода працює ще з 2014 року.

Які переваги отримають українці від Угоди, і що ми можемо втратити, розбиралися журналісти сайту "24".

Угода дорогою ціною

Як відомо, через відмову екс-прем’єра Азарова в 2013 році підписати Угоду про асоціацію розпочався студентський Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності. Потім була анексія Криму Росією, а на Донбасі розпочалася війна. Тому для нової влади підписання Угоди стало принциповим питанням.



Через відмову Януковича і Азарова підписати Угоду з ЄС студенти вийшли на мітинги

Політичну частину Угоди після втечі Януковича та перезавантаження влади підписав тодішній прем’єр Арсеній Яценюк в березні 2014 року. В ній закріплюються забезпечення прав людини та основоположних свобод, повага до принципу верховенства права, дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності.

Також вона містить положення, реалізація яких має сприяти розвитку і зміцненню політичного діалогу у різних сферах. Зокрема – у сфері безпеки і оборони, зміцнення миру та міжнародного правосуддя, попередження конфліктів, нерозповсюдження, роззброєння та контроль за озброєнням, боротьбу з тероризмом тощо.

Економічний блок Угоди про асоціацію з главами держав і урядів 28 країн ЄС підписав новообраний президент Петро Порошенко в червні 2014 року. За ці три роки, як зазначає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, Угода принесла свої переваги для України. Збільшився товарообіг між нами і ЄС, що, безумовно, є позитивом, особливо на тлі того, що ми майже втратили російський ринок через війну на Донбасі.

Однак повністю Угода могла запрацювати лише після того, як парламенти всіх 28 країн – членів ЄС ратифікують документ. І це зробили всі національні парламенти, крім Нідерландів. Більше того, в 2016 році окремі політичні сили цієї країни – партія соціалістів і праворадикальна Партія свободи, які виступають проти розширення ЄС (так звані ізоляціоністи), ініціювали референдум з цього питання. В результаті 61% голландців проголосували проти ратифікації Угоди про асоціацію.

Невідомо, чи ратифікував би парламент Нідерландів документ, якби на парламентських виборах не перемогла проєвропейська Народна партія за свободу і демократію діючого прем’єра Марка Рютте. Глава уряду Нідерландів – представник єврооптимістів і прихильник України.

Інвестиції, підвищення якості товарів і пильне око Європи

За словами Віталія Кулика, Угода – це політично символічне явище, що надає нам певні можливості, якими ще треба скористатися. Адже сама по собі Угода геть не означає, що вже завтра українці стануть краще жити.

Питання в тому, як влада використає надані механізми, щоб в результаті підвищився добробут українців. Повинна бути сформована вдала ефективна експортна стратегія для просування інтересів на європейських ринках. Наші товари повинні відповідати європейським стандартам і бути конкурентоспроможними,

– говорить експерт.

Одна з важливих переваг – можливість для більшого залучення іноземних інвестицій. Як відомо, в Україну і раніше не дуже охоче йшли іноземні інвестори через високий рівень корупції, вибірковість судів, рейдерство. Однак тепер, коли Угода вступає в дію, влада України буде змушена активніше проводити реформи згідно з зобов’язанням, які ми на себе взяли. Цей документ, по суті, дає зелене світло іноземним інвесторам.

Угода – це фоновий фактор, який може вплинути на формування інвестиційного клімату. А це пов’язано з прозорістю економічних правил гри. Тобто відсутністю рейдерства, суди мають бути справедливими, повинна бути система бізнес-омбудсмена, створений цивілізований лобізм у питаннях просування своїх інтересів в органах влади, зменшення корупції,

– зауважує Віталій Кулик.



Можливо, українські дороги стануть європейськими, якщо в країну масово прийдуть інвестори

Тому, хоче того влада чи ні, але тепер чиновникам доведеться проводити ефективні внутрішні реформи. Приміром, є сподівання, що українські дороги стануть якіснішими. Тому що, як зазначає економічний експерт Андрій Новак, зміни у дорожній сфері слід почати з ліквідації "Укравтодору" та залучення іноземних компаній для створення конкурентного середовища.

"Сферу будівництва доріг потрібно повністю перевести у конкурсну і тендерну площину. Потрібно допускати до тендерів як українські, так й іноземні компанії. Це створить конкурентний ринок і покращить якість наших доріг", – переконаний Новак.

І, як підкреслює Кулик, європейські чиновники дивитимуться не на кількість кілометрів у статистичній звітності Володимира Гройсмана, а на якість покриття доріг, які входять у європейські транспортні коридори.

У Єврокомісії механізми контролю і моніторингу прискіпливі. Європа може ініціювати спеціальні доповіді про виконання Україною своїх зобов’язань. І ці доповіді будуть незручні для діючої влади. Ми тепер знаходимося під мікроскопом Єврокомісії,

– наголошує політолог.

Тому така надзвичайна увага європейців дає певну надію на те, що покращиться інвестиційний клімат, правила для бізнесу стануть більш прозорими, і це дозволить і українським компаніям також розвиватися. Адже через непрозорість і корупцію, зокрема, при проведенні тендерів, вітчизняний середній бізнес ледве зводить кінці з кінцями.

Крім того, підвищиться якість українських товарів, яким доведеться конкурувати з європейськими. Це призведе до зниження цін на різні групи товарів, в тому числі і на продукти.

Втрати сільського господарства і перспектива членства в ЄС

Зона вільної торгівлі теж має свої правила і обмеження. Крім позитивів, які українці відчують не надто швидко, у зв’язку із вступом Угоди в дію певні сектори економіки втратять. В першу чергу – сільське господарство і машинобудування. Питання і в якості, і в квотах. ЄС досить ревниво оберігає свій ринок і, хоча й надає вільний доступ українським товарам, але відчутно його обмежує. І це, за словами Віталія Кулика, було закладено ще під час підготовки Угоди – тоді, коли Петро Порошенко був міністром економіки.

Вже тоді говорили, що повинен бути жорсткий діалог з українськими і європейськими лобістами з метою захисту наших економічних позицій, щоб не допустити перекосів. Але через війну, через те, що Угода про асоціацію стала самоціллю, були складності з її підписанням і ратифікацією, українська влада була вимушена не вдаватися до гострих дискусій. Вирішили не ламати європейців у питаннях квот і пішли на значні поступки,

– говорить експерт.



Українські сири і вина не зможуть конкурувати з європейськими, та й доступ обмежать

Тому, хоча тепер будуть спрощені процедури доступу України до певних сегментних ринків, але щоб вигідно на них позиціонуватися, потрібно мати якість товару, адекватну експортну і маркетингову стратегії його просування.

"Багато хто думає, що коли ринки відкриються, то наш умовно "голландський" сир конкуруватиме із сирами Голландії. На українські вина і сири в Європі немає особливого попиту. Треба шукати унікальні пропозиції, які можуть зіграти в позитив", – переконаний Віталій Кулик.

Водночас, з глобальної точки зору, за словами голови правління Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергія Тарана, ратифікація Нідерландами Угоди про асоціацію врятувала Європейський Союз від затяжної інституційної кризи. За словами експерта, це голосування було важливим не тільки для України, але і для решти країн, що в подальшому будуть йти нашим шляхом укладання Угоди про Асоціацію.

Поставало питання: чи здатен Євросоюз забезпечити спільну політику країн ЄС у взятих на себе міжнародних зобов'язаннях? Тому таке рішення сенату є свідченням подальшої єдності Європи,

– підкреслив Таран.

Хоча, як наголошують експерти, Угода аж ніяк не наближує Україну до членства в ЄС. Переговори про це можна починати вже зараз, але, говорить Кулик, спочатку маємо виконати домашнє завдання по Асоціації, довести, що до нас немає претензій по "безвізу", і лише потім – підіймати питання про перспективу членства.

"Зараз можна вже ініціювати перші кроки по перспективі членства України в ЄС. Хоча Європа до цього не готова. Але варто почати дискусію з політичними групами, європейським суспільством, сформувати групу друзів", – вважає політолог.

До речі, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що голосування в нідерландському сенаті дає важливий сигнал від всього ЄС "нашим українським друзям: місце України – в Європі. Майбутнє України – це Європа".

Як наголошує експерт Олександр Леонов, усього за кілька років змінилася риторика офіційного ЄС – від "навіть не мрійте" до "майбутнє України – це Європа". А безвізовий режим, за його словами, та зона вільної торгівлі зроблять інше: українців своїми сприйматимуть рядові громадяни країн ЄС.

Можна сказати, що Угода про асоціацію повністю закріпила європейський культурний вибір України, і це вже складно буде змінити. Звичайно, шлях не буде легким, а результати ми побачимо не скоро. Але цей крок призведе до кардинальних якісних змін нашої держави і в перспективі – виведе на один рівень з високорозвиненими європейськими країнами.

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