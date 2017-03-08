Україна оприлюднить в Гаазі непублічне листування з Росією

МЗС України ухвалило рішення передати в Міжнародний суд ООН всі дипломатичні ноти, надіслані Москві після початку агресії РФ.

Про це повідомив під час свого виступу в Гаазі один з адвокатів української сторони, американський юрист Давід Зіонц, передає Українська правда.

Він наголосив, що Україна вирішила оприлюднити це листування, яке не є публічним, через неправдиві звинувачення з боку Росії про те, що Україна не надавала РФ конкретних претензій.

Пан Рогачов (представник Росії) каже, що Україна не надавала Росії конкретні випадки порушень. Він каже, що кожен документ містив лише загальні речі. Однак він не надав суду всі без винятку документи дипломатичного листування,

– наголосив Зіонц.

"Ми не мали наміру завалювати суд такою кількістю документів. Але у відповідь на звинувачення, ми сьогодні передаємо суду всі інші ноти", – повідомив він.

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Нагадаємо, у місті Гаага, що в Нідерландах, почалися слухання за позовом України проти Росії "за вчинення актів тероризму і дискримінації на протязі агресії РФ проти Української держави".