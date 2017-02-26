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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Україні варто взяти за основу хорватський сценарій, – експерт про взаємини Києва з терористами

08:02, сьогодні 2188 Читать новость на русском
Яким чином можна завершити конфлікт на Донбасі?
Яким чином можна завершити конфлікт на Донбасі? / 24 канал

Загострення на Донбасі буде виникати періодично до тих пір, поки Росія не виконає свій план мінімум: реінтеграція всіх територій в Україну, але на умовах Кремля. Як тільки в Кремлі переконаються, що це неможливо, тоді Москва може перейти до визнання цих республік і замороження конфлікту за прикладом Абхазії чи Придністров’я.

Про це сайту "24" в коментарі розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

На думку експерта, такий розвиток подій призведе до того, що вже 20 років всі мають можливість побачити в Абхазії та Придністров’ї. Заморожений конфлікт періодично вибухає, коли Росія хоче загальмувати євроінтеграційні процеси Грузії чи Молдови. Тому, вважає він, для України був би оптимальним варіантом хорватський сценарій.

Ми визнаємо території окупованими. Створюємо умови для жорсткої економічної, військової і політичної блокади, провокуючи соціальну напругу всередині так званих республік і створюючи штучний конфлікт серед їх керівників. Це є передумови для звільнення цих територій,
– зауважує Снєгірьов.

За його словами, гроші, які зараз туди направляє Україна, треба вкласти в економіку і переозброєння війська. Крім того, підкреслює Снєгірьов, звільнення окупованих територій можливе тільки військовим шляхом.

"Вже є чітка оцінка західних партнерів, екс-керівників НАТО, які заявляють про те, що Украйні варто розглядати військовий конфлікт як один з пріоритетних у моменті звільнення. Аналітики США говорять по те, що нам варто пристати до повної економічної блокади", – зазначає Дмитро Снєгірьов.

Зокрема, говорить експерт, треба повністю перерізати сполучення з окупованими територіями, ввести жорсткий режим контролю перетинання адміністративного кордону, який не передбачає вільного переміщення населення. Адже, на думку Снєгирьова, більшість з тих, хто проживає в ОРДЛО – носії так званого "руского міра" і це – потенційна терористична загроза.

Треба не створювати військовий комунізм, коли жителі цих районів отримують безкоштовні електрику, газ, воду і пенсійне забезпечення. А створити ситуацію, коли вони будуть змушені йти з простягненою рукою, розуміючи хибність цієї політики,
– додав він.

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Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Блокада Україна-Росія
Джерело: 24 канал
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