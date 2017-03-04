Українська компанія зняла рекламу для Росії у Жовтневому палаці у Києві

Українська продакшн-студія Radioactive Film зняла рекламний ролик для Nike Russia у київському Міжнародному центрі культури та мистецтв.

Одним із перших на це звернув увагу режисер Іван Сауткін.

Ролик під назвою "Из чего же сделаны наши девчонки?" має "показати справжню силу і дух російських жінок", йдеться на сайті компанії.

Відтак в зйомках взяли участь чимало російських спортсменок – олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аделіна Сотникова, чемпіонка Росії з тайського боксу Анастасія Янькова, скейтбордістка Катя Шенгелія, легкоатлетка Христина Сівкова, захисниця ФК "Чертаново" Ксенія Лазарєва, балерина Ольга Кураєва, тренер Анастасія Котельникова і актриса Ірина Горбачова. Вони ж і провели фотозйомку в інтер’єрах Міжнародного центру культури та мистецтв.

Під постом Сауткіна на авторів відео виявилося чимало критики, адже саме в Жовтневому палаці під час Революції гідності загинуло чимало активістів, а в 30-ті роки НКВД тут масово розстрілювало українців.

Хоча зазначається, що не всі люди, які працювали над проектом, знали про те, що він для Росії.

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