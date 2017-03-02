В Росії зізналися, скільки кримінальних справ навідкривали проти бійців ЗСУ

Слідчий комітет Росії порушив 102 кримінальні справи проти українських військових на Донбасі, фігурантами цих справ є 90 осіб.

Про це заявив голова СКРФ Олександр Бастиркін, повідомляє "РИА Новости".

Ми оперативно порушуємо кримінальні переслідування військових злочинців і націоналістів, від рук яких гине мирне населення: діти, люди похилого віку. Всього з 2014 року нами порушено 102 кримінальні справи, за якими притягуються до відповідальності 90 осіб,

– мовиться в повідомленні.

Бастрикін зазначив, що під слідством перебувають військовослужбовці ЗСУ, "починаючи з Міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо вчиняють тяжкі міжнародні злочини".

До слова, у вересні 2016 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо міністра оборони Степан Полторака, начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, в. о. командувача Нацгвардією Миколи Балана, а також командувача Сухопутними військами Анатолія Пушнякова за підозрою в застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни та геноциді.