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В Росії зізналися, скільки кримінальних справ навідкривали проти бійців ЗСУ

10:52, сьогодні 839 Читать новость на русском
Слідком Росії продовжує вигадувати справи проти бійців ЗСУ
Слідком Росії продовжує вигадувати справи проти бійців ЗСУ / Фото з вільних мереж

Слідчий комітет Росії порушив 102 кримінальні справи проти українських військових на Донбасі, фігурантами цих справ є 90 осіб.

Про це заявив голова СКРФ Олександр Бастиркін, повідомляє "РИА Новости".

Ми оперативно порушуємо кримінальні переслідування військових злочинців і націоналістів, від рук яких гине мирне населення: діти, люди похилого віку. Всього з 2014 року нами порушено 102 кримінальні справи, за якими притягуються до відповідальності 90 осіб,
– мовиться в повідомленні.

Бастрикін зазначив, що під слідством перебувають військовослужбовці ЗСУ, "починаючи з Міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо вчиняють тяжкі міжнародні злочини".

До слова, у вересні 2016 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо міністра оборони Степан Полторака, начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, в. о. командувача Нацгвардією Миколи Балана, а також командувача Сухопутними військами Анатолія Пушнякова за підозрою в застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни та геноциді.

Теги: Україна Війна на Донбасі Україна-Росія Збройні Сили України Кримінал
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