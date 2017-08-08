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Варення з кавуна: рецепт незвичайного десерту

17:09, сьогодні 46 Читать новость на русском
Варення з кавуна: рецепт незвичайного десерту
Варення з кавуна: рецепт незвичайного десерту / Фото з відкритих джерел

Рецепт приготування варення з кавуна дещо відрізняється від традиційних ласощів, які виготовляють з фруктів та ягід. Проте варто хоча б раз спробувати ніжне та ароматне кавунове варення і у вас знову виникне бажання приготувати його знову.

Варення з кавуна буває двох видів: зварене з кавунових кірок, і приготоване безпосередньо з кавунової м'якоті.

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Пропонуємо вам здивувати своїх гостей та рідних цікавим і дуже смачним варенням з кавуна.

Рецепт, як готувати варення з кавуна


Рецепт приготування варення з кавуна

Інгрідієнти:

700 г кавунової м'якоті;

1 кг цукру;

10 г ванільного цукру;

10 г лимонної кислоти.

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Рецепт приготування:

1. Спочатку кавун помийте, очистіть від шкірки і насіння, залишивши тільки солодку м'якоть.

2. Кавунову м'якоть наріжте кубиками середньої величини, складіть в каструлю і пересипте цукром. Залиште кавун із цукром на дві години, щоб виділився сік.

3. Пізніше поставте каструлю з кавуном на середній вогонь і проваріть його, акуратно помішуючи дерев'яною лопаткою близько 15 хвилин. Залиште до повного охолодження.

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4. Знову поставте варення з кавуна на вогонь на 15 хвилин і відставте до охолодження. Таку процедуру повторіть тричі.

5. Під час останнього варіння додайте у варення з кавуна ванільний цукор, лимонну кислоту, проваріть після цього ще 5 хвилин і зніміть з вогню.

6. Залиште його до повного охолодження і подавайте до столу в холодному вигляді.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Рецепти
Джерело: Tochka.net
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