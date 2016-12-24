Відома українська актриса розповіла, чи запрошують її у російські серіали

Відома українська актриса Наталія Сумська розповіла, що зараз багато популярних телевізійних каналів не обирають українську мову.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Всі вміють, всі розуміють. Тільки чиясь політична воля. Кажуть: кнопку натиснути та й все – могли б зробити той самий "Вогник" українською. Чому ні?! Це мені незрозуміло", – зазначає Сумська.

При цьому актриса вказала, що її не кличуть зніматися у Росії.

"Ні. Не кличуть. В нас зараз, на щастя, пішла ж ціла низка українського виробника і українською мовою. Хай вже навіть там так, як і в житті, мовляв, хтось говорить українською , а хтось російською – менше з тим. Але воно є. Тому молодці ті виробники, котрі відчули цей момент", – сказала Сумська.

Додамо, нещодавно мережу сколихнуло відео серіалу "Готель Елеон", де українська телеведуча Ольга Фреймут "заговорила" російською.



Згодом у компанії "1+1 media" спростували інформацію про те, що серіал "Готель Елеон", у якому з'явилась скандальна телеведуча Ольга Фреймут, російського виробництва.