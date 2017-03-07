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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Віталій Кличко солодощами і квітами привітав жінок зі святом весни

15:20, сьогодні 10
Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни
Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни / kievcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни і дарував на вулицях столиці квіти та солодощі.

Відеопривітання мер виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.

Спочатку Віталій Кличко завітав до кондитерської, подарував дівчатам-кондитерам тюльпани та придбав різноманітні тістечка, які згодом роздавав жінкам на вулицях міста. Зайшов мер привітати жінок та дівчат і в спортзал.

"У нашій родині 8 березня ніколи не було політичним святом. У дитинстві ми з братом вигадували, як привітати маму і бабусю. Я пам’ятаю, як ми самі зробили дерев’яну поличку для мами. І пам’ятаю в її очах радість і гордість. Потім ми завжди готували, як могли, – солодощі, дарували квіти", – зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що 8 березня – це свято весни, жіночої краси, яка розцвітає, "свято жіночих посмішок, які нас підтримують і надихають".

"Зі святом весни вас, дорогі жінки! Будьте гарними і щасливими. Нехай доля вам усміхається, а в серці завжди живе любов!", – привітав українських жінок Віталій Кличко.

Теги: Київ 8 березня Віталій Кличко Політика
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