Віталій Кличко солодощами і квітами привітав жінок зі святом весни

Мер Києва Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни і дарував на вулицях столиці квіти та солодощі.

Відеопривітання мер виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.

Спочатку Віталій Кличко завітав до кондитерської, подарував дівчатам-кондитерам тюльпани та придбав різноманітні тістечка, які згодом роздавав жінкам на вулицях міста. Зайшов мер привітати жінок та дівчат і в спортзал.

"У нашій родині 8 березня ніколи не було політичним святом. У дитинстві ми з братом вигадували, як привітати маму і бабусю. Я пам’ятаю, як ми самі зробили дерев’яну поличку для мами. І пам’ятаю в її очах радість і гордість. Потім ми завжди готували, як могли, – солодощі, дарували квіти", – зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що 8 березня – це свято весни, жіночої краси, яка розцвітає, "свято жіночих посмішок, які нас підтримують і надихають".

"Зі святом весни вас, дорогі жінки! Будьте гарними і щасливими. Нехай доля вам усміхається, а в серці завжди живе любов!", – привітав українських жінок Віталій Кличко.