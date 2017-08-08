17:16
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 16:00: Німеччина
Випуск новин
16:45, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Крупним планом
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Чи змінило е-декларування українську історію корупції

Крупним планом 16:20, сьогодні 94 Читать новость на русском

Електронне декларування врешті стартувало. Корупціонери – залякані, українці – задоволені.

Стань чиновником та багатій – це традиційний шлях до успіху українських корупціонерів. Попри це е-декларування не зупиняє високопосадовців продовжувати наживатись на державних посадах.

"Всі ті корупціонери з дуже великими зусиллями потрапили на посади. І нам ще з більшими зусиллями доведеться їх звідти виганяти", – заявив народний депутат України, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Читайте також: Хто й навіщо тисне на об'єднання "Самопоміч": підпали, обшуки й маніпуляції

Пояснити походження своїх статків у посадовців систематично вимагають журналісти та громадські активісти. В більшості випадків, вони уникають відповідей на такі запитання. Громадський люстраційний комітет перевіряє їх першочергово. Щоб перевірка декларанта дала юридичний результат, усі здобуті докази скеровують до НАБУ та НАЗК.

Чим більше буде таких розслідувань, тим більше це буде стимулювати НАЗК виконувати свою роботу, тим більше буде привертати увагу людей. Чим більш вимогливими будуть люди до своїх чиновників до депутатів, яких вони обирають, я думаю, тим швидше ми очистимося,
– розповів народний депутат України, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

Громадськість обурена – НАЗК не працює, як слід. Членів в агентстві лише троє, вони відкрито конфліктують і не працюють злагоджено. Декларації досі перевіряють вручну, автоматизованої системи не існує.

"Агенція з запобігання корупції сьогодні не працює. Вона сформована людьми Порошенка і людьми Яценюка. Ось вам і результат. Абсолютна більшість її членів не хотіли, не хочуть і не працюють", – прокоментував роботу НАЗК Єгор Соболєв.

Читайте також: Ігри недоторканних: як парламентарі хапаються за імунітет

Влада шукає усі можливі способи знищити е-декларування. Приховати чимало відомостей з е-декларацій пропонувала Тетяна Донець, народний депутат фракції "Народний фронт". Не оприлюднювати відомості про цінне рухоме майно, подарунки, грошові активи і не лише – цю ідею просував Ігор Гринів, народний депутат фракції БПП. А ще запровадити "нульову" декларацію, як механізм легалізації майна, пропонував і Комітет з питань податкової та митної політики на чолі з Ніною Южаніною, нардепом, знову ж таки, президентської фракції.

"Дуже багато посадовців мріють закрити цю інформацію. Ми з першого дня, як тільки ця відкритість була запроваджена, захищаємо її", – додав Єгор Соболєв.

Е-декларування – це дуже цінний інструмент для боротьби з корупцією. Громадськість не випустить його з рук та змусить НАЗК працювати. Історія корупції “по-новому” завершиться.

Теги: Єгор Соболєв Корупція е-декларування НАЗК
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
сьогодні, 17:02 Пас Кремлю від Ващиковського, міністра закордонних справ Польщі
Євген Магда 283
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Річниця
сьогодні, 15:08 Річниця "настамнет" в Грузії, або Як Путін все програв
Блог Медіа 1476
До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
сьогодні, 13:01 До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен
Настя Сукач 297
Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
сьогодні, 12:00 Зустріч Волкера та Суркова: не вірте, що Україну зрадять
Євген Магда 1833
Переможець Євробачення-2017 – Сальвадор Собрал з Португалії
14 травня , 01:35
Реакція росіян на гімн України перед боєм Руденко – Повєткін: опубліковано відео
 2 липня , 14:56
Безвізова карта світу для українців: інфографіка
 7 червня , 19:02
Як насправді працює Вінницький сміттєвий полігон, яким піариться Гройсман
 20 червня , 11:18
Гра в сміття: хто стоїть за блокадою Львова
 27 квітня , 19:51
Україна знайшла слабке місце Росії
 21 червня , 19:03
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук