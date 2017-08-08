Чи змінило е-декларування українську історію корупції

Електронне декларування врешті стартувало. Корупціонери – залякані, українці – задоволені.

Стань чиновником та багатій – це традиційний шлях до успіху українських корупціонерів. Попри це е-декларування не зупиняє високопосадовців продовжувати наживатись на державних посадах.

"Всі ті корупціонери з дуже великими зусиллями потрапили на посади. І нам ще з більшими зусиллями доведеться їх звідти виганяти", – заявив народний депутат України, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

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Пояснити походження своїх статків у посадовців систематично вимагають журналісти та громадські активісти. В більшості випадків, вони уникають відповідей на такі запитання. Громадський люстраційний комітет перевіряє їх першочергово. Щоб перевірка декларанта дала юридичний результат, усі здобуті докази скеровують до НАБУ та НАЗК.

Чим більше буде таких розслідувань, тим більше це буде стимулювати НАЗК виконувати свою роботу, тим більше буде привертати увагу людей. Чим більш вимогливими будуть люди до своїх чиновників до депутатів, яких вони обирають, я думаю, тим швидше ми очистимося,

– розповів народний депутат України, фракція "Об’єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

Громадськість обурена – НАЗК не працює, як слід. Членів в агентстві лише троє, вони відкрито конфліктують і не працюють злагоджено. Декларації досі перевіряють вручну, автоматизованої системи не існує.

"Агенція з запобігання корупції сьогодні не працює. Вона сформована людьми Порошенка і людьми Яценюка. Ось вам і результат. Абсолютна більшість її членів не хотіли, не хочуть і не працюють", – прокоментував роботу НАЗК Єгор Соболєв.

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Влада шукає усі можливі способи знищити е-декларування. Приховати чимало відомостей з е-декларацій пропонувала Тетяна Донець, народний депутат фракції "Народний фронт". Не оприлюднювати відомості про цінне рухоме майно, подарунки, грошові активи і не лише – цю ідею просував Ігор Гринів, народний депутат фракції БПП. А ще запровадити "нульову" декларацію, як механізм легалізації майна, пропонував і Комітет з питань податкової та митної політики на чолі з Ніною Южаніною, нардепом, знову ж таки, президентської фракції.

"Дуже багато посадовців мріють закрити цю інформацію. Ми з першого дня, як тільки ця відкритість була запроваджена, захищаємо її", – додав Єгор Соболєв.

Е-декларування – це дуже цінний інструмент для боротьби з корупцією. Громадськість не випустить його з рук та змусить НАЗК працювати. Історія корупції “по-новому” завершиться.