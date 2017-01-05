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Як виглядає Венеція без води: незвичні фото "зневоднених" каналів

20:00, сьогодні 24874 Читать новость на русском

Негода на початку 2017 року наробила чимало лиха не лише в Україні, але й по всій Європі. І якщо у Німеччині зафіксовано найбільшу повінь за останнє десятиліття, то "перлина" Італії – Венеція, потерпає від "зневоднення".

Через сильні відливі центральні канали Венеції залишилися фактично без води, і «оголили» те, що роками приховувала вода.

Гондольєри через погодну аномалію залишилися без роботи, а в мулі позастрягали міські катери.

Нинішній відлив призвів до того, що рівень води у внутрішніх каналах досяг 66 см нижче середнього рівня моря, що унеможливило рух плавзасобів. Відтак великі судна були переправлені в найбільший канал Венеції – Гранд-канал, який залишається судноплавним. Його глибина досягає п'яти метрів.

Слід зазначити, що найбільш катастрофічний відлив Венеція переживала в 1934 році. Тоді рівень води в каналах знизився на 121 см нижче середнього рівня моря.

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Теги: Погода Фотоновини Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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