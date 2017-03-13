Євробачення-2017: букмекери зробили перші прогнози щодо переможця

Європейські букмекерські контори вже приймають ставки на переможця конкурсу Євробачення-2017, який цього року пройде в Україні.
Дані повідомили на EurovisionWorld.
Перемогу на конкурсі прогнозують Італії, яку представить Франческо Габбані. Друге місце посідає Бельгія, а третє – Швеція. Четверте місце займає Португалія, п’яте прогнозують Росії, а Україна лиш займає 27 сходинку.
Нагадаємо, що на 62 міжнародному пісенному конкурсі Євробаченні в Києві у Міжнародному виставковому центрі візьме участь 43 країни. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня.
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