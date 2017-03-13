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Євробачення-2017: букмекери зробили перші прогнози щодо переможця

11:06, сьогодні 720 Читать новость на русском
Євробачення-2017
Євробачення-2017 / Фото з відкритих джерел

Європейські букмекерські контори вже приймають ставки на переможця конкурсу Євробачення-2017, який цього року пройде в Україні.

Дані повідомили на EurovisionWorld.

Перемогу на конкурсі прогнозують Італії, яку представить Франческо Габбані. Друге місце посідає Бельгія, а третє – Швеція. Четверте місце займає Португалія, п’яте прогнозують Росії, а Україна лиш займає 27 сходинку.

Нагадаємо, що на 62 міжнародному пісенному конкурсі Євробаченні в Києві у Міжнародному виставковому центрі візьме участь 43 країни. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Музика Євробачення-2017 Євробачення LifeStyle O.Torvald
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