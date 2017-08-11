Її теж додушать, – Кравчук пророкує Супрун долю Балчуна

Після звільнення з посади голови Укрзалізниці Войцеха Балчуна така ж доля може спіткати й в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив перший Президент України Леонід Кравчук.

"Комусь прийшла в голову не дуже розумна думка – брати іноземців до нас. Скажімо, прийшов міністр, очолив міністерство, а все решта – інше: люди – інші, законодавча база – інша, побут – інший. Усе інше. І він стикається з такими проблемами, яких не може розв'язати, і вони його підводять", – заявив Кравчук.

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"Ну якщо ви поставили його міністром, то проведіть слизькою доріжкою і допоможіть. Ні. Учора Балчун пішов. Залишилася міністр охорони здоров'я. Але, думаю, її теж додушать", – висловив переконання політик.