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Заборона в’їзду меру Перемишля – Польща вимагає від України пояснень

11:15, сьогодні 885 Читать новость на русском
МЗС Польщі використовує всі інструменти
МЗС Польщі використовує всі інструменти / supernowosci24.pl

Посольство Республіки Польща в Києві направило ноту в МЗС Україну в зв’язку зі забороною в’їзду меру польського Перемишля Роберту Хомі.

Про це заявила прес-секретар МЗС Польщі, інформує "Європейська правда".

Таким чином Польща вимагає надати повне пояснення обставин щодо заборони в'їзду Хомі.

"Зараз ми чекаємо офіційної відповіді від української сторони. МЗС Польщі використовує всі наявні інструменти для того, щоб прояснити ситуацію", – повідомила речниця.

Нагадаємо, 17 січня не пропустили на територію України мера польського міста Перемишль. Йому на 5 років заборонено в’їзд в Україну. Пізніше в СБУ пояснили, що підстав для такої заборонибуло чимало, зокрема участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Теги: Скандал Україна Політика Польща МЗС України
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