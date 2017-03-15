"Замурували": чому в Україні досі діють російські банки

Акція протесту проти присутності російських банків в Україні знову нагадала Майдан. Громадські активісти шини не палили, а от вхід до центрального офісу "Сбербанку" Росії замурували в буквальному сенсі.

Що спричинило такий бурхливий протест і про його наслідки – в матеріалі сайту "24".

Не минуло й трьох років…

Акції протесту проти "Сбербанку" Росії відбуваються не вперше. Минулої осені громадські активісти вже виходили до центрального офісу з вимогами припинити діяльність через те, що банк підозрюють у фінансуванні терористів на Донбасі. Однак акція була досить мирною і спокійною, а влада і Нацбанк ніяк не відреагували на вимоги учасників протестів.



На подібну акцію восени 2016 року влада не звернула увагу

Цього разу мітинг спровокувало рішення "Сбербанку" обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" "Д/ЛНР". Хоча, судячи з усього, керівництво російського банку певний час відтягувало таке рішення, вочевидь, розуміючи його наслідки. Як відомо, Путін майже місяць тому підписав указ про визнання "паспортів" псевдореспублік.

Це рішення спричинило не тільки протести громадськості. На відверте порушення українського законодавства була змушена відреагувати і влада. НБУ заявив про ініціативу застосування санкцій до "Сбербанку". А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що дії "Сбербанку" антиукраїнські й незаконні.

Зрештою, на виконання рішення Радбезу Нацбанк запропонував йому запровадити щодо українських "доньок" російських банків санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

"Сбербанк", ВТБ і "Промінвестбанк"

В українському банківському сегменті присутні наразі низка російських банків: "Сбербанк", ВТБ і "Промінвестбанк". Ще один, менш відомий "Форвард-банк" – колишній "Русский стандарт". І, до речі, жоден з них не має проблем з діяльністю, а з боку Нацбанку до них не було жодних претензій. Безпосередньо "Сбербанк" – один з найбільших банків в Україні, і це пояснюється дуже просто. Свого часу, ще при президенті Вікторові Ющенку, в Москві не приховували, що заводять свої банки в Україну не для заробляння грошей, а для політичного впливу. Тому керівництво цих банків ретельно стежить за тим, щоб фінустанова не збанкрутувала.



Гонтарева досить лояльно ставиться до російських банків

До того ж треба зауважити, що частка російських банків в Україні за три роки війни з РФ збільшилася до майже 40%. Зокрема, якщо говорити конкретно про "Сбербанк", то за розмірами активів він займає 10 місце з активами 48,356 мільярда гривень, а загальний обсяг вкладів складає 18,798 мільярда гривень. Депозити фізосіб складають 1,4 мільярда.

Та як зауважує директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, такий ріст пов'язаний не стільки з тим, що вони так добре працювали – відсоток збільшився через стагнацію українського ринку, який покинули багато компаній, а також західних банків. Плюс банкрутство українських банків.

Неправда, що російські банки завели багато грошей в Україну. Але в українську банківську систему вони вкладали, хоча б зі своїх корисливих цілей,

– говорить Давидюк.

Як стверджує економічний експерт Борис Кушнірук, за три роки російські банки вклали в Україну 2,5 мільярда доларів. На тлі банкрутства багатьох українських банків російські банки почувають себе більш ніж комфортно, особливо "Промінвестбанк". Глава НБУ Валерія Гонтарева була настільки щедрою, що надала йому рефінансування на 200 мільйонів гривень. І, як писали ЗМІ, вона навіть могла бути причетною до виведення з нього 160 мільйонів євро. За словами Давидюка, Гонтарева – один з найбільш лояльних до російських банків керівників НБУ, яку тільки можна уявити.

Три роки держава не заважала працювати банкам, навіть навпаки. Якщо врахувати відсоток присутності "Сбербанку" на українському ринку, то він себе тут почуває більш ніж комфортно. "Сбербанк" присутній, приміром, у Чехії, але там в нього немає таких гарних умов, хоча президент цієї країни Мілош Земан дуже лояльний до Путіна,

– зауважує експерт.

Без політики не обійшлося

Як буде розвиватися ситуація далі – невідомо. Проти "Сбербанку" можуть бути введені санкції. Зокрема, як говорять експерти, це може бути обмеження окремих операцій або банк покарають "по повній" і заборонять діяльність в Україні. Хоча зазначають, що це призведе до судових процесів, які Україна точно програє. При цьому економісти наголошують: НБУ замість того, щоб знижувати їхню рентабельність, їх ще й рефінансує.

Однак, як вважає економічний експерт Андрій Новак, "Сбербанк" дав підстави Україні вимагати навіть міжнародних економічних санкцій проти цієї установи, а НБУ може відібрати у нього ліцензію.

"Україна може подавати позови в міжнародні суди про призупинення міжнародними компаніями співпраці із "Сбербанком" і навіть відключення від системи SWIFT. Адже ця заява банку (про визнання паспортів "Д/ЛНР" – "24") – це, фактично, визнання фінансування тероризму. Ми мусимо симетрично, хоча б дзеркально реагувати на дії Росії", – підкреслив Новак.

З іншого боку, як зауважує Микола Давидюк, в ситуації з протестами не обійшлося без політики. Зокрема, як вважає політолог, це може бути пов’язано з президентськими виборами. На його думку, акція не наповнена смислами, вона емоційна. Є питання, чому ці акції не проходили в перший день війни або коли захоплювали Крим?

Це говорить про те, що ці протести мають мотиви всередині самої України. Це не тільки боротьба проти Путіна, а в тому числі проти Петра Порошенка, який намагається вибудувати з російським президентом певні відносини. Якщо будуть позачергові президентські вибори, то Порошенко хоче, щоб Путін зробив ставку на нього, а не на Тимошенко. Тому мета цих акцій – зруйнувати план такої дружби,

– зазначає Давидюк.

Очевидці звертають увагу на те, як досить злагоджено працювали "мурувальники", які швидко і професійно заклали цеглою (яка коштує грошей – "24") вхід до банку. Що примітно, представники поліції не заважали їм це робити. Хоча з формальної точки зору активісти порушували громадський порядок. З юридичної точки зору – банк абсолютно легальний. І, якщо вже протестувати, то проти НБУ, який фактично сприяє діяльності російських банків в Україні.



Для росТБ чудова картинка, як у центрі Києва без перешкод замуровують вхід до банку

До речі, така акція стала чудовою пропагандистською картинкою для росТБ про "безпрєдєл" радикалів у Києві. При цьому Валерію Гонтареву центральне російське телебачення навіть похвалило за її роботу. І не треба забувати, що цю картинку побачать і на Заході, де теж навряд чи оцінять будівельні здібності українських активістів.

Як підкреслив Давидюк, Україна робить велику помилку. Замість того, щоб показувати, як росіяни обстрілюють українські позиції, житлові квартали, школи, світ бачить картинку, де українці замуровують банк. А Росія цим користується, адже в Кремлі вміють змінювати реальність.

Останнім часом у нас змінилася формула війни. Ми воюємо не з Росією, а один з одним. Коломойський з Порошенком. Порошенко із Садовим. Цим політики беруть у заручники країну, людей, бізнес. Почалася жорстка фаза президентських виборів. А Путін один з важливих факторів цих виборів,

– наголошує політолог.

З іншого боку, попри заяви окремих політиків, на переконання Андрія Новака, економіка України не постраждає від закриття "Сбербанку".

"Зупинка діяльності цієї установи не відіб’ється на економічному становищі України. Для Росії діяльність цієї установи на території України важлива не так фінансово, як для збереження мережі відділень. Тому що у випадку команди з Кремля російські фінустанови, які діють в Україні, можуть спричинити девальвацію української валюти навіть всупереч власним економічним інтересам. Тому важливо закрити потенційне джерело фінансової дестабілізації", – зазначає Новак.

Не купуй російське

Хоча влада і заявила про необхідність розібратися із ситуацією з російськими банками, є застереження, що все може обмежитися припиненням діяльності одного "Сбербанку", що призведе до втрати роботи багатьох людей, а також вкладів клієнтів. Причому не виключено, що віп-клієнти, серед яких чимало українських політиків, свої вклади вже вивели звідти. А от звичайні українські громадяни можуть не встигнути і підуть за компенсацією до Фонду гарантування вкладів. А це нешвидкий процес. До того ж, на тлі заяв влади і Турчинова вже зараз вкладники побіжать знімати гроші, що спричинить проблеми в роботі банку.



"Не купуй російське!". Така акція була б більш дієвою, ніж замуровування банку

Однак відкритим залишається питання діяльності в Україні інших російських компаній. Так, юридично вони мають повне право. Але практично і де-факто ми все одно фінансуємо російську економіку. Причому часто навіть не знаємо, що та чи інша продукція зроблена в Росії. Ситуації із "Сбербанком" не було б, якби українці, в першу чергу політики і високопосадовці, не тримали там своїх вкладів. А в цьому банку відкриті рахунки українських державних підприємств. За словами Миколи Давидюка, набагато ефективніше було б не замуровувати вхід, а просто ігнорувати все російське. На його думку, це більш дієва форма протесту.

Тоді російський бізнес буде нести втрати. А через цей банк навіть відомі депутати купували квартири. Якби в цей банк не вкладали гроші українці, не брали кредити, то він вже б закрився. Жодної копійки окупанту. Свого часу така акція була в Ірані проти США. Були акції в Великобританії, Японії. Це цивілізований і грамотний інструмент,

– підкреслив Микола Давидюк.

Вочевидь, що Україна має навчитися чітко і вчасно реагувати на гібридну війну Росії, а не ухвалювати рішення із запізненням на три роки. Та й те – лише через масові протести громадськості і певні корисливі політичні мотиви.

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