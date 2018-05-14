19-річний український мотогонщик потрапив у жахливу ДТП на змаганнях в Італії: відео

Український мотогонщик Микита Калінін потрапив в аварію під час гонки Гран-прі Італії світової першості.

Як інформує видання Motosport, 19-річний гонщик з Одеси стартував стартував із п'ятого місця і вже після першого повороту був другим.

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Проте на одному з поворотів його мотоцикл зачепив 27-річний італієць Бастанеллі.

На відео видно, як хлопця потужним ударом вилетів за межі траси і на великій швидкості вдаряється у відбійник, а його мотоцикл буквально розлітається на друзки.

Дивіться відео, як Микита Калінін потрапив у страшну ДТП на змаганнях в Італії:

Гонщика госпіталізували в лікарню італійського міста Імола. Там у нього виявили травму голови, ноги та гомілкового суглобу й чисельні забиття.

Ввечері 14 травня на сторінці Микити Калініна у Facebook з'явилось посилання на офіційні висновки лікарів, у яких йдеться, що його стан після аварії стабільний, але залишаються проблеми після складного перелому ноги.

За оцінками італійських спеціалістів, на відновлення українському вундеркіндові знадобиться щонайменше 28 днів.