13:38
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      26 професійних організацій виступили проти використання екології у політичних та бізнес-цілях

      17 Читать новость на русском
      Екологія
      Екологія / unian.ua

      До підписантів Меморандуму, спрямованого на припинення маніпуляцій на екологічній тематиці, долучаються нові асоціації. Наразі вже визначені першочергові кроки задля вирішення глобальних екологічних проблем.

      Про це у коментарі виданню "Обозреватель" розповіла президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок.

      Меморандум проти маніпуляцій на екологічній тематиці, ініційований Професійною асоціацією екологів, був підписаний ще у липні. Першочерговою причиною стало те, що екологічна тематика все частіше використовується як засіб для політичного піару, розправи над конкурентами чи навіть банального шантажу. При цьому екологічні проблеми не вирішуються.

      Наша ініціатива націлена на об’єднання саме професіоналів, які в професійному руслі сприятимуть екологізації бізнесу, модернізації виробництва і які будуть в змозі і коментувати професійно будь-які зміни в цій сфері, і стануть стейкхолдерами для тих підприємств, які потребують допомоги. Наша мета – співпраця у професійному руслі заради виконання Україною природоохоронних зобов’язань,
      – зазначила Циганок.

      За її словами, до підписання Меморандуму про співпрацю Професійна асоціація екологів запрошувала професійні організації з найрізноманітніших галузей економічної діяльності, адже кожну екологічну проблему слід розглядати крізь призму багатогранності тієї чи іншої сфери.

      Наразі Меморандум підписали 26 професійних асоціацій та об’єднань. Так, аграрний сектор представляють Асоціація бджолярів, Союз птахівників. Є серед підписантів також Центр енергетичної безпеки, Всеукраїнське водне товариство Вотернет, і Асоціація Укрводоканалекологія, і Вітроенергетична та Біоенергетична асоціації, Асоціація сонячної енергетики та інші.

      "Спектр фахівців і спектр зацікавлених у сталому розвитку України досить великий. Наразі робота на об’єднання триває і до нас долучаються нові асоціації. Буквально вчора Меморандум підписала Європейська електромобільна асоціація. Досить багато тих асоціацій, які зацікавлені саме у конструктивному розвитку. Тому що екологічних проблем багато. Потрібно шукати рішення. А зробити це можна, лише об’єднавши зусилля у всіх сферах задля захисту природи", – підкреслила Циганок.

      Наразі підписанти Меморандуму вже приступили до спільної роботи задля вирішення нагальних екологічних проблем.

      "Пророблена робота на виявлення найбільш значущих і актуальних для різних галузей екологічних проблем. Зараз ми працюємо над формулюванням і долученням найкращих експертів до вирішення цих проблем, готуємо для нової Ради спільні пропозиції по першочергових діях і програму, що дозволить вирішити глобальний комплекс проблем і на галузевому, і на загальнонаціональному рівні. Головна задача – не боротьба проти тих, хто маніпулює на екології, а боротьба за те, щоб екопроблеми обговорювалися професійно і конструктивно. Україна може побудувати нову модель економіки – екологічну. Задля цього ми і об’єднуємося", – резюмувала експерт.

      blog_ava
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного прем'єр-міністра України
      сьогодні
      15712
      Теги: Новини політики Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      сьогодні , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто ймовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 381
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 12:15 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 11624
      Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      28 серпня , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      816
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      сьогодні , 12:11 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      1867
      Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      сьогодні , 11:30 Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      Дмитро Снєгирьов 2455
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук