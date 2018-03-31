Не намагайтеся поєднати роботу і особисте життя – можливо це і економить ваш час, але призводить до негативних наслідків.

Дослідження постійно повторюють, що важливо висипатися. Сон робить нас бадьорішими, здоровішими і продуктивнішими. Але ми всерівно продовжуємо недосипати. Пора змінити спосіб життя, якщо ви помічаєте за собою такі звички.

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3 звички, які шкодять вашому сну

1. Брати роботу на будинок

Багато людей відповідають на робочу скриньку з телефону, вже лежачи в ліжку. Це погано впливає на сон. Синє світло, яке випромінюють екрани смартфонів і ноутбуків, перешкоджають виробленню мелатоніну. Цей гормон викликає сонливість і регулює цикли сну. Виходить, електронні пристрої штучно підтримують в нас бадьорість.

До того ж інтерактивна природа технологій перезбуджує мозок. За годину-дві до сну не варто займатися тим, що його стимулює. Дайте мозку поступово розслабитися. Інакше вам буде складніше заснути, а вночі ви будете прокидатися.

Спальня повинна бути місцем для відпочинку і розслаблення. Залиште роботу і електронні пристрої за її межами.

2. Вживати занадто багато кофеїну

У помірних кількостях кава корисна. Вона покращує пам'ять і увагу. Проте кофеїн – це наркотик. Вона довго виводиться з організму. Якщо випити його ближче до вечора, то це цілком може вплинути на сон.

Багато людей прокинувшись млявими, поспішають випити подвійний еспресо, щоб підбадьоритися. Але ви отримали б цю бадьорість безкоштовно, якби повноцінно виспалися. Згодом організм звикає, доводиться пити все більше і більше кави, щоб отримати той же ефект. Утворюється замкнуте коло: ви мало спите, п'єте більше кави і через це спите ще гірше.

Щоб розірвати його, поступово відмовтеся від кофеїну. Або хоча б не пийте кави після обіду.

3. Не дотримуватися розпорядку сну

Він потрібний не тільки дітям. Поки ми спимо, клітини організму оновлюються і відновлюються. Процес проходить ефективніше, якщо дотримуватися регулярний розпорядок сну.

Під час сну відновлюються м'язові тканини, а в мозку відбуваються різні процеси. Консолідуються спогади, зміцнюються зв'язки між нейронами. З організму виводиться аденозин, який пригнічує бадьорість і готує нас до сну.

Розрахуйте, у скільки вам потрібно вставати на роботу. Потім відніміть від цього вісім з половиною годин. От і все. Тепер регулярно лягаєте спати в цей час.