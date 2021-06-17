"Справжній рудикопад": місцеві організації "Голосу" хочуть, щоб лідерка склала повноваження

Чотири місцеві організації "Голосу" вимагають, що очільниця партії "Голос" Кіра Рудик склала повноваження. Таким чином вони хочуть почати перезавантаження політсили.

Відповідне повідомлення оприлюднила нардепка з "Голосу" Ольга Стефанишина. Відповідне повідомлення з'явилось після нещодавнього розколу в "Голосі".

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Місцеві організації "Голосу" вимагають керівництво скласти повноваження

Пам'ятаєте, як валилися пам'ятники Леніну під час Революції Гідності? У нас в "Голосі" сьогодні справжній Рудикопад,

– заявила Ольга Стефанишина.

Вимагають керівництво партії і фракції скласти повноваження і почати перезавантаження політичної сили місцеві організації на:

Черкащині,

Івано-Франківщині,

Львівщині,

Обухівщини.

Відповідні заяви вони оприлюднили на сторінках у фейсбуці.

"Тому вимагаємо від голови партії Кіри Рудик та керівника парламентської фракції Ярослава Железняка скликати демократичний з'їзд партії та забезпечити перевибори керівництва партії та фракції", – мовиться у повідомленні партії Івано-Франківська.

Офіційна позиція партії "Голос"

У партії заявили, що закон передбачає можливість депутата вийти з фракції. І тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи.

Створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58 – 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон,

– заявили у "Голосі".

Там також зазначили, що політична рада партії "Голос" розгляне заяву частини фракції "Голос" у Верховній Раді та дасть їй оцінку.

До речі, мовиться про те, що 10 нардепів від "Голосу" 16 червня оголосили створення об'єднання "Справедливість". Вони зауважили, що до цього їх спонукала поведінка керівництва політсили.

Коротка передісторія

7 червня про вихід з партії "Голос" заявив Сергій Притула. Він пояснив своє рішення діями нового керівництва.

Згодом членкиня політсили Олександра Устінова заявила, що Рудик і Железняк витискають людей.

16 червня частина нардепів з "Голосу" висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. За їхніми словами, він порушує закон та положення про фракцію.

До об'єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Юлія Клименко, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.