Попри ризик дежавю, Росія знову підняла А-50: чому ворогу важко відмовитися від цього літака
Вже майже тиждень минув із дня, коли українські захисники збили над Азовським морем російський А-50. Втім, розмови навколо цього успіху не вмовкають. У Повітряних силах кажуть, що наші "вполювали" дуже цінну "рибу".
Сьогодні вранці 19 січня над Азовським морем ширяв ворожий А-50. Речник Повітряний ризик Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому окупанти попри страх "добавки" знову використовують цей літак, передає 24 Канал.
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Україні теж би не завадив
За словами Ігната, для окупантів вкрай важливо утримувати А-50 над Азовським морем. Адже це літак дальнорадіолокаційного виявлення, який здійснює радіолокаційну розвідку на відстані до 600 кілометрів. Якщо взяти радіус, який літак може бачити, то у ньому він буде фіксувати повітряні цілі на території України. Це можуть бути безпілотники, літаки і навіть пуски зенітно-ракетних систем, а також радіолокаційні станції, які мають певне випромінювання.
А-50 збирають розвіддані, які потім передають на командний пункт Іл-22 чи на інші наземні пункти управління. Потім цю інформацію ворог застосовує у бойових діях.
Цей літак є важливим. Україні теж не завадило б разом із F-16 отримати і такий літак. Може, пізніше для того, щоб збільшувати наші спроможності. Це справді потужний літак, який посилює ефективність застосування військ,
– наголосив Ігнат.
Речник Повітряних сил уточнив, що А-50 справді сьогодні помітили над Азовським морем. Щоправда, він не наважувався підлітати так близько, як його попередник 14 січня.
Як зазначив Ігнат, у появі А-50 у Приазов'ї немає нічого дивного. Один літак збили, на його місце прилетів інший. Ворог майже щодня використовує їх для проведення розвідки.
Важливо те, що у противника таких літаків у бойовому робочому стані – одиниці. Їх можна порахувати на пальцях однієї руки.
Російський А-50 пішов на корм акулам: що відомо
- Увечері 14 січня стало відомо, що українським силам вдалося майже одночасно збити російський А-50 та підбити Іл-22 у Приазов'ї.
- Пошкоджений Іл-22 зумів дотягнути до Анапи, де здійснив аварійну посадку. Екіпаж літака вимагав медиків і пожежну машину.
- Разом із А-50 був ліквідований його екіпаж, який виявився теж не менш "цінним". Серед них – командир повітряного судна В'ячеслав Левченко.
- Росіяни відмовилися визнавати збиття свого літака українцями. Пропагандисти видали свою версію. А-50 начебто збила російська ППО.