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      61-річний президент Туркменістану присвятив реп своєму коню: відео

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      61-річний президент Туркменістану присвятив реп своєму коню: відео
      / Колаж 24 каналу

      До Національного дня ахалтекінського скакуна 61-річний президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов записав музичне відео.

      На ньому він виконує напівреп-напівпісню, яку присвятив своєму коню на прізвисько Роваче. У "кліпі" також з'явився онук туркменського глави Керимгул. Останній також є автором музики.

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      Під відео вже назбиралось чимало коментарів. Хтось обговорює антураж "нульових" у кліпі, а деякі радять Бердимухамедову зануритись у творчість та піти з посади президента. Один з користувачів навіть написав: "Те відчуття, коли любиш коня більше, ніж свій народ".

      Президент Туркменістану читає реп про коня: відео

       

      Гурбангули Бердимухамедов є другим президентом Туркменістану. До влади прийшов у 2006 році після раптової смерті свого попередника  Сапармурата Ніязова. На виборах у 2012 році знову переобрався на посаду глави держави. І хоч раз по разу Бердимухамедов веселить людей реп-читанням, він стоїть на чолі однієї з найсуворіших диктатур сучасності. Більше – дивіться у програмі "Піжон і романтик – Гурбангули Бердимухамедов". 

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Туркменістан
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