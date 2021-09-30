Зачищає сліди, – Гармаш пояснив, чому Росія блокує роботу місії ОБСЄ
Джерело:24 канал
Росія забороняє роботу представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі на кордонах. Сторона країни-окупанта у Тристоронній контактній групі не пояснює свої дії.
Росія вважає, що спостережна місія на кордоні (не треба плутати із СММ ОБСЄ) не є частиною мінських домовленостей. Про це в ефірі 24 каналу повідомив представник Донбасу у ТКГ Сергій Гармаш.
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Росія фактично ліквідувала місію ОБСЄ
За його словами, Росія постійно заявляє, що вона не має зобов'язань щодо мінських домовленостей. Спостережну місію дійсно створили до підписання угод.
Тому вони її і заблокували для того, щоб зачистити свої сліди у мінському процесі,
– пояснив Гармаш.
Він зазначив, що російська сторона фактично ліквідувала спостережну місію. Це зробили для того, щоб дистанціюватись від обов'язків щодо "Мінську".
Хоча в мінських документах, у протоколі від 1 вересня, є 4 пункт, який передбачає створення зони безпеки у прикордонних районах України і Росії – на території двох держав. А також – верифікацію цієї зони безпеки, і загалом всього кордону.
Раніше представник у ТКГ заявив, що Росія намагається забути "перший Мінськ" і нав'язати Україні свої умови. Також вона намагається звинуватити нашу державу в зриві дипломатичного переговорного процесу.
Гармаш пояснив, чому Росія блокує місію ОБСЄ: дивіться відео
Росія блокує місію ОБСЄ: коротко
- Держава-агресорка заявила, що не підтримає продовження після 30 вересня роботу прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково".
- За словами експертів, можливо, Росія робить це, адже готує на Сході України нові провокації.
- Так само вважають і в Міністерстві закордонних справ нашої держави.
- Сполучені Штати Америки закликали країну-окупанта не блокувати місію ОБСЄ.