Адвокати Медведчука оскаржують його домашній арешт

Захисники Віктора Медведчука подали апеляцію на ухвалу Печерського райсуду. Вони намагатимуться оскаржити запобіжний захід для нардепа у вигляді домашнього арешту.

Про те, що апеляцію вже подали, повідомив соратник і однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін. Він назвав запобіжний захід для Медведчука "незаконним".

До речі Медведчук телефонував бойовикам і просив не атакувати будинок Ахметова

Запобіжний для Медведчука

Важливо зазначити, що обраний суддею Печерського райсуду В'ячеславом Підпалим запобіжний захід був значно м'якшим, ніж просили слідчі Офісу генпрокурори. Так, прокурори клопотали про тримання під вартою Медведчука до липня з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

Суддя Підпалий обрав для Медведчука запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він триватиме до 9 липня. Згодом стало відомо, що на депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.

Відзначимо також, що однопартійці Медведчука, а це близько 40 народних депутатів, були готові взяти Віктора Медведчука на поруки. Зокрема серед них був і Ренат Кузьмін.

Справа Медведчука: коротко