Афганістан молився, щоб Байден виграв вибори і не виводив війська, – Карімі

Коли в Афганістані дізналися про перемогу Джо Байдена на виборах президента США, люди були дуже щасливими. Напередодні вони молилися про поразку Дональда Трампа.

Режисерка Сахра Карімі розповіла, що людей непокоїла ідея Трампа влаштувати мирні переговори з талібами та укласти з ними угоду. В Афганістані сподівалися: Байден ухвалить інше рішення.

Зауважте Щойно світ визнає уряд "Талібану" – Афганістану кінець, – режисерка Карімі

Але він вирішив абсолютно те ж саме, що Трамп. Ще й прискорив виведення військ. Мені начхати на політиків, політики в Афганістані завжди знаходять спосіб домовитися. Що мене турбує – це афганський народ,

– заявила мисткиня.

Карімі наголосила, що найбільше її непокоїть доля молодого покоління: режисерів, художників, громадських активістів. Вони зробили дуже багато, аби створити демократичне суспільство.

За що боролися Афганці

Дональд Трамп назвав ситуацію в Афганістані найбільшою поразкою Байдена та закликав його подати у відставку.

Режисерка наголосила, її народ бився за свої права. Зокрема, щоб:

імена матерів записували у паспорти;

зґвалтованих дівчат не допитували, чи були вони перед цим цнотливі;

дівчата та жінки мали змогу нормально одягатися та не закривати обличчя.

За словами Карімі, афганці дуже багато боролися та виходили на демонстрації. Однак наразі усе знищено.

Карімі не знає, що з нею буде далі

Режисерка розповіла, що перед евакуацією з Афганістану взяла відпустку. Її тривалість – 20 днів. Що буде далі, жінка не знає.

Наразі вона досі залишається директоркою "Афганфільму". Водночас жінка очікує, що їй скажуть: "ми тебе більше тут не чекаємо, залишайся там".

Карімі боїться, що стане вигнанкою. Однак якщо таліби дозволять їй повернутися, терористам доведеться прийняти мисткиню такою, як вона є.

"Я єдина жінка в цілому Афганістані з вищою кінематографічною освітою. Я перша жінка, яка очолила державну компанію "Афганфільм" – я керую нею 2 роки і це були дуже успішні роки. Що вони тепер зроблять з "Афганфільмом", – турбується Карімі.

Байден не шкодує про своє рішення

Джо Байден заявив, що не шкодує про своє рішення вивести війська США з Афганістану. Політик наголосив: американські військові не мають гинути у війні, у якій афганці не хочуть захищати самих себе.

За словами Байдена, американська місія в Афганістані може офіційно завершитися вже 31 серпня. Тоді з країни виїдуть військові, які наразі працюють над евакуацією громадян США.

У Держдепі США також наголосили: місію в Афганістані вважають успішною. Її метою було "розібратися" з винним у трагедії 11 вересня 2001 року.

Штати можуть постраждати від власного рішення

Ексглава ЦРУ Девід Петреус заявив, що влада "Талібану" в Афганістані матиме негативний вплив на багато країну світу. Терористи дестабілізуватимуть ситуацію не лише у регіоні. Наслідки їхньої діяльності відчують, зокрема, у США.

За даними ЗМІ, таліби вже запросили до себе бойовиків "Аль-Каїди", винних у трагедії 11 вересня 2001 року – тоді у Штатах загинули приблизно 3 тисячі людей.