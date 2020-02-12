Війна на Донбасі та пріоритети в роботі ОП: головні тези з першого брифінгу Єрмака

Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак дав 12 лютого брифінг у Києві. На ньому він розповів про принципи роботи відомства під його керівництвом, свої пріоритети та прокоментував питання виборів на окупованому Донбасі.

Брифінг Єрмака відбувався під стінами Офісу Президента. Глава держави Володимир Зеленський призначив його очільником ОП вчора, 11 лютого, перед цим звільнивши Андрія Богдана.

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Головне з брифінгу Андрія Єрмака

Подякував Зеленському, Богдану і журналістам

На початку брифінгу Єрмак подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру та призначення його очільником ОПУ. Також він висловив вдячність і своєму попереднику Андрію Богдану, назвавши плітками інформацію про конфлікт між ними.

Незважаючи на багато пліток та інформації про якісь війни, які тут у нас відбувалися, я хотів би подякувати Андрію Богдану за той вклад і роботу, яку він зробив. Він дуже фахова та професійна людина,

– наголосив Єрмак.

Окрім того чиновник подякував журналістам, які допомагали, а іноді й критикували його під час перебування на посаді помічника Зеленського.

"Без медіа влада не може стати кращою, і ми мусимо це визнати", – додав він.

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Про принципи роботи Офісу Президенту

Єрмак зауважив, що раніше працював і зараз продовжить працювати над виконанням обіцянок, які чинна влада задекларувала ще під час президентської кампанії Володимира Зеленського. Вони спрямовані на те, аби Україна була успішною.

Також він озвучив принципи, якими буде керуватися на посаді керівника Офісу Президента.

Головними спікерами Офісу Президента мають стати наші справи і результат. Тому вся наша робота буде сконцентрована на цьому. Буду робити все необхідне, щоби в ОП основним принципом була комфортна атмосфера і провідна робота однодумців, які поважають один одного. Зроблю все, щоби не було ніякого телефонного права і втручання у державні процеси, ніяких інтриг. Все буде прозоро і чесно,

– наголосив Єрмак.

За словами чиновника, він намагатиметься бути максимально відкритим до людей і планує покращити комунікацію з боку Офісу Президента до "більш високого рівня".

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Про напрямки роботи в ОПУ

Андрій Єрмак наголосив, що попри роботу в Офісі Президента продовжить займатися питаннями міжнародної політики, адже це дуже важливо для України.

Також Єрмак назвав пріоритети своєї роботи в Офісі Президента:

Припинення війни на Донбасі – основний напрямок.

– основний напрямок. Робота на зовнішньополітичних напрямках . Україна сьогодні є в топі світової уваги, тож потрібно зробити усе для того, щоб "ті увага та інтерес давали нам конкретні результати".

. Україна Регіональна політика – планує більш активно працювати на місцях з головами ОДА.

– планує більш активно працювати на місцях з головами ОДА. Залучення інвестицій в Україну. Влада вже має конкретні кроки і програми, як це зробити.

Влада вже має конкретні кроки і програми, як це зробити. Реформування Офісу Президенита. Єрмак хоче, аби ОП став таким собі експертним відомством, що допомагатиме главі держави виконувати його функції та досягати результатів за усіма напрямками його діяльності.

Новина доповнюється…

Що відомо про Андрія Єрмака?У травні 2019 року став помічником президента Зеленського. Він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою. Зокрема, брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону.



Згодом у ЗМІ з'явилися чутки, що між Єрмаком та головою Офісу Президент Андрієм Богданом виник конфлікт. Чиновники нібито мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.



11 лютого Зеленський звільнив Богдана з посади очільника ОПУ та призначив на його місце Андрія Єрмака.