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Телеканал новин 24 Блоги Юрій Радзієвський
Юрій Радзієвський

Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам

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Антикорупционный суд
Антикорупционный суд / Наше слово

Взяткодатели обычно забывают, что тоже являются преступниками

Когда медиа и эксперты обсуждают борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, то, как правило, в роли "чистого зла" выступают именно чиновники, вымогающие и/или получающие взятки. Именно их подразумевают под словом "коррупционеры", упуская из виду тот факт, что и за предложение взятки должностному лицу обычный гражданин либо предприниматель тоже может сесть на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

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До 2013 года дача взятки (в формулировке действующего Уголовного кодекса "предоставление неправомерной выгоды") в размере до 57350 гривен могли быть квалицированы как административное правонарушение. В качестве наказания предусматривался штраф в размере до 8500 гривен.

В 2013, когда украинские законы приводились в соответствие со стандартами Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией, ответственность за предложение взяток ужесточилась: дача взятки вне зависимости от размера стала уголовным преступлением.

С принятием Закона "О национальном антикоррупционном бюро Украины" в 2014 году предоставление неправомерной выгоды было признано коррупционным преступлением, в связи с чем ответственность была еще более усилена. Ужесточился порядок освобождения от ответственности и отбывания наказания, условно-досрочного освобождения и снятия судимости. Кроме того, в 2015 году была отменена административная ответственность за предложение взятки до 50 тысяч гривен.

С появлением Высшего антикоррупционного суда, именно он будет заниматься не только собственно крупнейшими чиновниками-взяточниками, но и теми, кто дает/предлагает чиновникам неправомерную выгоду, даже если таковые чиновниками не являются.

По статистике, за последние годы правоохранительные органы все чаще открывают уголовные производства по статье 369 – предложение взятки должностному лицу, и, что еще более важно – все больший процент таких дел доходит до суда. Например, только за 5 месяцев 2018 года в суд было передано даже больше обвинительных актов, чем за весь 2016 год, и если такая динамика сохранится, то показатели 2017 года будут превышены примерно в 1,5 раза. При этом количество переданных в суд актов по ст. 368 – получение взятки должностным лицом – из года в год сокращается. Можно предположить, что идет "перефокус" с "берущих" на "предлагающих.



Дані: Генеральна прокуратура України

Конечно, одной из причин повышенного "интереса" правоохранителей к данной статье – как и к другим статьям УК, предполагающим наказание именно за предложение, а не за принятие взятки – может быть желание силовиков улучшить статистику раскрываемости коррупционных преступлений. Если говорить цинично, то у взяткодателя зачастую меньше возможностей "купить" свое уголовное дело, чем у мздоимца.

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Однако это не означает, что среди возбужденных и доведенных до суда производств нет "настоящих".

Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", в Украине немного выросло количество граждан, утверждающих, что им лично приходилось давать кому-либо взятку или дарить подарок для решения личных вопросов.

При этом среди тех, кто давал взятку, около 30% считают, что это оправданный шаг, то есть они могли, в том числе, и сами быть инициаторами "мотивации".

Из практики, этими людьми зачастую движет ряд мифов. Например, о том, что если предложить небольшую взятку, то срок будет небольшой, или вовсе можно отделаться легким испугом. Это ошибочное утверждение, ведь размер предлагаемой взятки законодательно напрямую не связан с тюремным сроком.

Отягощающими обстоятельствами могут быть должность чиновника, совершение преступления группой лиц, повторность. Например, в марте 2017 года один из судов Львова приговорил обвиняемого к 5 годам тюремного заключения за предложение "всего" 50 тысяч гривен управляющему делами Львовского облсовета за содействие в вынесении ряда вопросов на рассмотрение сессии. В декабре 2017 года суд в Одессе приговорил двух обвиняемых к лишению свободы сроком на 4 года за попытку "решения вопроса" об освобождении из-под стражи дочери одной из обвиняемых в обмен на 20 тысяч долларов. Так что говорить о закономерности не приходится.

Еще один миф – если пойти на сотрудничество со следствием, судимости не будет. Конечно, если отягощающих обстоятельств нет, дело в суде, скорее всего закончится штрафом. Но даже в таком случае человек осуждается приговором суда за совершение коррупционного преступления, у него остается судимость, он бессрочно попадает в соответствующий реестр коррупционеров.

Таким образом, появление Высшего антикоррупционного суда в Украине должно стать не только поводом для чиновников умерить свои коррупционные аппетиты, но и гражданам, а также бизнесу – пересмотреть свои практики работы с украинскими бюрократами. Если конечно, оправдаются оптимистические ожидания о неотвратимости наказания благодаря появлению новой независимой институции. 

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Автор: Юрій Радзієвський
Теги: Новини України Новини політики Публікації Гроші Корупція Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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