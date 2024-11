Українці в Німеччині у відповідь на дії росіян також влаштували акцію протесту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, організаторів мітингу та власну журналістку, яка стала свідком подій у Берліні.

Російська опозиція влаштувала мітинг в Берліні

У Берліні 17 листопада понад тисяча людей взяли участь в антивоєнному марші російської опозиції. На початку колони були Юлія Навальна, Ілля Яшин, Владімір Кара-Мурза, Руслан Шаведдінов, Кіра Ярмиш, Кевін Лік, частина з яких були й організаторами.



Організатори мітингу / Фото Поліна Буянова, 24 Канал

Учасники скандували: "Ні війні", "Росія без Путіна", "Свободу Росії" тощо. На початку колони був єдиний прапор Росії – білий з блакитною смужкою.

Також учасники протесту підготували транспаранти з написами проти війни.



Лозунги проти війни у Німеччині / Фото Поліна Буянова, 24 Канал

Як пишуть у росЗМІ, до антивоєнного мітингу долучилися й учасники гурту "Каста". Загалом, за різними даними на мітинг прийшло від 1 до 5 тисяч осіб. ДО прикладу, опозиційний канал "Дождь" пише про 4 – 5 тисяч протестувальників, а кореспонденти опозиційної "Медузи" пишуть про 2 – 3 тисячі.

Мітинг російської опозиції: дивіться відео

Учасники скандують "Росія без Путіна": дивіться відео

Кадри опозиційного мітингу – більше у галереї (Фото з мережі та Поліни Буянової, 24 Канал)

Українці влаштували свій мітинг у Берліні

У відповідь на дії російської опозиції українці у Німеччині влаштували власний мітинг. Так, усі небайдужі зібралися біля посольства Росії, поруч з яким, до речі, проходив і мітинг Навальної. Так, організаторка Софія Костюкова – киянка, яка з початком повномасштабного вторгнення переїхала до Берліна.

Дівчина пояснила, що мета їхнього протесту – показати, що українська спільнота дуже розчарована діями російських так званих "лібералів".

Я вважаю, що дії цих представників російського народу ніяким чином за увесь час повномасштабної війни не допомогли ні у засудженні дій Росії, ні українській спільноті за кордоном, ні РДК, який воює на території України,

– наголосила організаторка.

Крім того, Софія Костюкова нагадала, що Навальний, який також позиціював себе опозиціонером, висловлювався про Україну некоректно. Зокрема, всі українці пам'ятають, що він вважав Крим російською територією, а на питання про повернення його, Навальний сказав: "Крим – це що, бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?".

Заява організаторки мітингу українців: дивіться відео

Українці також підготували плакати й облаштували меморіал з ушануванням пам'яті полеглих захисників України.



Меморіал в Берліні / Фото Поліни Буянової, 24 Канал

Що відбувалося на мітингу українців – більше у галереї (Фото організаторів мітингу та журналістки 24 Каналу Поліни Буянової)

Українці на мітингу скандували: "Russia is a terrorist state", "Not only Putin", "Make Russia small again". Одна з учасниць мітингу Галина Цицкун наголосила, що небайдужі українці прийшли на мітинг, адже прагнуть викрити лицемірство росіян, які за майже 3 роки повномасштабної війни не виходили на демонстрації.

Коли вони кажуть свій аргумент, що вони не можуть виходити в Росії на демонстрації та протести проти путінського режиму, вони водночас і не виходять в країнах, де є демократія. Вони не виходять протестувати проти свого режиму,

– наголосила українка.

Заява учасниці протесту: дивіться відео

Українці скандують "Не тільки Путін": дивіться відео (відео 24 Канал, Поліна Буянова)

Мітинг українців: дивіться відео (відео 24 Канал, Поліна Буянова)

На завершення мітингу в Берліні українці скандували "Слава Україні".

Українці скандують "Слава Україні": дивіться відео (відео 24 Канал, Поліна Буянова)