Украинцы в Германии в ответ на действия россиян также устроили акцию протеста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, организаторов митинга и собственную журналистку, которая стала свидетелем событий в Берлине.

Российская оппозиция устроила митинг в Берлине

В Берлине 17 ноября более тысячи человек приняли участие в антивоенном марше российской оппозиции. В начале колонны были Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Руслан Шаведдинов, Кира Ярмыш, Кевин Лик, часть из которых были и организаторами.



Организаторы митинга / Фото Полина Буянова, 24 Канал

Участники скандировали: "Нет войне", "Россия без Путина", "Свободу России" и тому подобное. В начале колонны был единственный флаг России – белый с голубой полоской.

Также протестующие подготовили транспаранты с надписями против войны.



Лозунги против войны в Германии / Фото Полина Буянова, 24 Канал

Как пишут в росСМИ, к антивоенному митингу присоединились и участники группы "Каста". В целом, по разным данным на митинг пришло от 1 до 5 тысяч человек. К примеру, оппозиционный канал "Дождь" пишет о 4 – 5 тысяч протестующих, а корреспонденты оппозиционной "Медузы" пишут о 2 – 3 тысячах.

Кадры оппозиционного митинга – больше в галерее (Фото из сети и Полины Буяновой, 24 Канал)

Украинцы устроили свой митинг в Берлине

В ответ на действия российской оппозиции украинцы в Германии устроили собственный митинг. Так, все неравнодушные собрались возле посольства России, рядом с которым, кстати, проходил и митинг Навальной. Так, организатор София Костюкова – киевлянка, которая с началом полномасштабного вторжения переехала в Берлин.

Девушка объяснила, что цель их протеста – показать, что украинское сообщество очень разочарована действиями российских так называемых "либералов".

Я считаю, что действия этих представителей русского народа никаким образом за все время полномасштабной войны не помогли ни в осуждении действий России, ни украинскому сообществу за рубежом, ни РДК, который воюет на территории Украины,

– подчеркнула организатор.

Кроме того, София Костюкова напомнила, что Навальный, который также позиционировал себя оппозиционером, высказывался об Украине некорректно. В частности, все украинцы помнят, что он считал Крым российской территорией, а на вопрос о возвращении его, Навальный сказал: "Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?".

Украинцы также подготовили плакаты и обустроили мемориал с чествованием памяти павших защитников Украины.



Мемориал в Берлине / Фото Полины Буяновой, 24 Канал

Что происходило на митинге украинцев – больше в галерее (Фото организаторов митинга и журналистки 24 Канала Полины Буяновой)

Украинцы на митинге скандировали: "Russia is a terrorist state", "Not only Putin", "Make Russia small again". Одна из участниц митинга Галина Цицкун отметила, что неравнодушные украинцы пришли на митинг, ведь стремятся разоблачить лицемерие россиян, которые за почти 3 года полномасштабной войны не выходили на демонстрации.

Когда они говорят свой аргумент, что они не могут выходить в России на демонстрации и протесты против путинского режима, они одновременно и не выходят в странах, где есть демократия. Они не выходят протестовать против своего режима,

– подчеркнула украинка.

В завершение митинга в Берлине украинцы скандировали "Слава Украине".

