Половину знищено, половина – в дірках: свіже відео Антонівського мосту, зняте дроном

У мережу виклали нові кадри підірваного Антонівського мосту. Відео зняте з дрона, тому можна добре роздивитися усі руйнування.

Половина Антонівського мосту пішла під воду. Інша частина – у дірках, немов швейцарський сир, пише 24 канал.

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Що ще видно на відео

Те, що половина Антонівського мосту зруйнована, видно неозброєним оком. Якщо придивитися, то можна побачити, що понтонна переправа, якою російські загарбники втікали з правого берега, теж затоплена.

Окупанти самі підірвали за собою міст – все для того, щоб завадити ЗСУ рухатись далі та звільняти нові території.

Відступаючи з Херсона, росіяни зруйнували 7 мостів

У той день, коли росіяни втікали з Херсона, вони зруйнували щонайменше 7 мостів, 4 з них – через річку Дніпро. Зокрема про це свідчать знімки Maxar Technologies.

Окупанти знищили автомобільний і залізничний мости, які розташовані на дамбі в Новій Каховці. На супутникових знімках видно, як вода витікає з трьох шлюзів на критичній дамбі, що перетинає Дніпро.

Російські "військкори" публікували відео, на якому видно, що уся центральна частина мосту була зруйнована. Ймовірно, їх підірвали під час переходу російського угруповання військ з правого берега на лівий.

Також було пошкоджено кілька інших переїздів, у тому числі залізничний міст і міст у Дар'ївці.

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