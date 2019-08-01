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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на скандальному 64 окрузі

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      Перерахунку голосів на 64 окрузі не буде
      Перерахунку голосів на 64 окрузі не буде / фото з відкритих джерел

      В інстанції скасували попереднє рішення Житомирського окружного адмінсуду про перерахунок голосів на цьому окрузі.

      Про це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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      Нашим сильним головним болем були питання, пов’язані з 64 окружною виборчою комісією, де за рішенням Житомирського окружного адміністративного суду треба було зробити перерахунок на всіх 299 дільничних виборчих комісіях,
      – наголосила вона.

      Рішення про перерахунок мало дуже серйозний вплив на час і порядок підбиття підсумків парламентських виборів, оскільки стосувалося і одномандатного, і загальнодержавного виборчих округів.

      Так, за словами Сліпачук, суд скасував перерахунок голосів на 64 окрузі 31 липня, ретельно розглянувши всі документи та докази.

      Що не так із 64 округом?

      Це виборчий округ розташований у Коростені, що на Житомирщині. Кандидати в депутати там досі не можуть дійти згоди щодо результатів виборів.

      Найбільше голосів виборці віддали за самовисуванця Володимира Арешонкова. Він обійшов свого головного конкурента В’ячеслава Сігачова від "Слуги народу" всього на 0,82%.

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      Спочатку Сігачов підписав протоколи і визнав свою поразку, проте згодом передумав і почав вимагати перерахунку голосів.

      Окрім того, на 64 окрузі балотувався скандально відомий нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський. І ЗМІ, і спостерігачі наголошували: він збирається фальсифікувати вибори. І справді – порушень було чимало.

      Які порушення фіксували на "окрузі Пашинського"?

      1. Поліція затримувала людей із фальшивими посвідками журналістів;
      2. Виборцям радили, де у бюлетені слід ставити галочку;
      3. Кандидат від "Слуги народу" Сігачов заявляв, що його сторінку у Facebook клонували;
      4. Начебто через загрозу провокацій на наступний день після виборів на округ прилітав гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР.

      Попри це Пашинський набрав всього 17,91% голосів.


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      Теги: Новини України Новини політики Судді Сергій Пашинський Парламентські вибори 2019 Новини Житомира
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