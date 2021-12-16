Арахамія допустив відкриття кримінальної справи проти Гогілашвілі

Давид Арахамія заявив, що проти Олександра Гогілашвілі можуть відкрити кримінальну справу. Це слід робити у тому випадку, якщо він погрожував поліції.

Деталі від Арахамії

Ситуацію з колишнім заступником міністра внутрішніх справ голова фракції "Слуга народу" прокоментував в ефірі телеканалу. Він наголосив, що вирішувати мають правоохоронні органи.

До теми Гогілашвілі живе у будинку бізнесменів-порушників, його сусід – Буданов, – "Слідство. Інфо"

Якщо там є загрози, звісно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи,

– сказав Арахамія.

Він також зазначив, що за його інформацією, Гогілашвілі не має російського громадянства. Однак Арахамія не готовий "брати відповідальність за ці слова, тому що хтось повинен це перевірити".

Що відомо про скандал з Гогілашвілі

, що за даними ЗМІ, Гогілашвілі отримав українське громадянство у 2010 році. Крім того, він нібито має чинний російський паспорт . За даними журналістів, його дружина Марія Левченко – особистий помічник президента Володимира Зеленського.

11 грудня у мережі з'явилося відео зі скандальною поведінкою заступника Дениса Монастирського на блокпості в Краматорську Донецької області. Чиновник обурювався, що правоохоронці не впізнали його, а вимагають документи. При цьому Гогілашвілі активно використовував нецензурну лексику.

Політик сказав поліцейському: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

У той же день на це відреагував глава МВС Денис Монастирський. Він заявив про дисциплінарне провадження у цій справі. Згодом Гогілашвілі вибачився за свою "надмірну емоційність" та написав заяву на звільнення. Крім того, він опублікував 5 сторінок тексту про свої досягнення на посаді.

Рекомендуємо "Єдине є**ало", російський паспорт і дружина в ОП: все, що відомо про скандального Гогілашвілі

Звільнити Гогілашвілі просив і Зеленський. Він казав, аби міністр внутрішніх справ та уряд розглянути заяву чиновника. При цьому глава держави наголосив, що в демократичній державі всі мають бути рівними.

Це може вас зацікавити – "розборки" на блокпості: дивіться відео