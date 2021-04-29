Святе місце, – Арахамія пояснив намір Зеленського зустрітися з Путіним у Ватикані

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустрітися у Ватикані. За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, кращого місця складно знайти.
Джерело:24 канал
Таку думку Арахамія озвучив перед стінами Верховної Ради у коментарі журналістам.
Важливо Папа Римський нічим не переконає Путіна, – російський журналіст про зустріч у Ватикані
Чому саме Ватикан
Глава фракції "Слуга народу" переконаний, що "це святе місце, яке налаштоване на досягнення мирних домовленостей". Він впевнений, що краще цієї країни і Швейцарії складно щось знайти, оскільки вони всі світові війни пройшли в статусі нейтралітету.
Якщо Путін decision maker, людина яка приймає рішення з цих питань, необхідно з ним говорити. У будь-яких переговорах треба виходити на таку людину, оскільки вони завжди намагаються заховати цей факт через так звані "Л/ДНР", які є фактично терористичними організаціями й немає сенсу з ними розмовляти,
– додав Арахамія.
Він також вважає, що зустріч повинні організувати вже в наступному місяці.
Зустріч Зеленського та Путіна: головне
- Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітись та обговорити ситуацію загострення на Донбасі. Він закликав провести зустріч "у будь-якій точці Донбасу".
- Путін погодився зустрітись, але точно не на окупованій території. Очільник Кремля запросив Зеленського в Москву. Сказав, що можуть обговорити двосторонні відносини.
- Згодом Зеленський заявив, що зустріч можна провести у Ватикані. У Путіна поки лише сказали, що офіційно пропозицій не було.