Воював у найгарячіших точках: у боях за Бахмут загинув військовий ГУР "Махно"

На фронті у бою з російськими окупантами загинув ще один патріот та захисник України. Мовиться про військового ГУР із Мукачево з позивним "Махно" Артура Пашкуляка.

Від початку повномасштабного вторгнення "Махно" воював на Сході України. На жаль, він загинув 2 квітня у Бахмуті.

Важливо На війні в Україні загинув доброволець з Франції

Що відомо про загиблого Героя

Артур Пашкуляк був військовослужбовцем Головного управління розвідки, але був відряджений до чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура під позивним "Махно" – там він ніс службу. Зауважимо, що це неурядове добровольче збройне формування, яке бере участь у війні на боці ЗСУ.

В останні місяці захисник воював на найгарячіших ділянках фронту. 2 квітня Пашкуляк загинув у Бахмуті.

За словами знайомих Героя, "Махно" був різким і справедливим. Побратими кажуть, що чоловік був харизматичним та сміливим. Він ніколи не залишав у біді і завжди тримав жорстку чоловічу позицію.



Загиблий Артур Пашкуляк / фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Болючі втрати українців

Нещодавно у боях за Бахмут, що на Донеччині, загинув офіцер 53-окремої механізованої бригади Орест Кінаш. Чоловік був відомим альпіністом зі Львівської області.

Також загинув військовослужбовець з Франції – він захищав незалежність України. Доброволець воював у складі Інтернаціонального легіону.

У Львові 29 березня помер український захисник та відомий виконавець військових пісень Олександр Рожко з позивним "Йожик". Його життя обірвалося через серйозну хворобу.

А в Луцьку 28 березня попрощалися з українським захисником Богданом Буськом. Він загинув у боях під Вугледаром, що на Донеччині. До початку повномасштабного вторгнення Богдан активно займався спортом та захоплювався футболом.

Окрім цього, на полі бою загинули троє польських військовослужбовців. Усі вони воювали у складі ЗСУ в Інтернаціональному легіоні.

Редакціяприносить щирі співчуття рідним та знайомим полеглого українського воїна. Вічна пам'ять Герою!