Занадто багато складних моментів: чому США зволікають із наданням Україні ATACMS

В США тривають обговорення щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Хоча західні партнери вже надали нашій країні сучасні танки, системи Patriot і навіть ми отримаємо найближчим часом касетні боєприпаси.

Експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що відбувається логічний та послідовний процес. Про це він розповів 24 Каналу.

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Вироблені під касетну боєголовку

Він звернув увагу на те, що як тільки було знято певний блок по наданні Україні касетних снарядів, одразу Франція погодилась передати нам далекобійні ракети SCALP-EG.

Особливість французьких ракет у тому, що вони виготовлені під касетну боєголовку для ураження, зокрема, аеродромів. Крім того, ATACMS у базовій версії вироблений під касетну боєголовку,

– наголосив Киричевський.

Також потрібно враховувати, що в американському арсеналі може бути така саме проблема, як і в російському. Та зброя, яка тривалий час пролежала на складах, потребує ремонту.

І тому розмови про те, що у США "ведуться перемовини" щодо надання ATACMS, можуть бути пов'язані з тим, що американці з'ясовують готовність цієї зброї до застосування.

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Потрібні й США

Крім того, у 2023 році мала з'явитись ракета Precision Strike Missile (PrSM) до HIMARS замість ATACMS. І тому передбачалось, що ATACMS стануть не потрібні. Відповідно їхній стан на складах не відстежували.

Проте виявилось, що ракети PrSM будуть на озброєнні в армії США не раніше 2025 року. Тому можна припустити, що Білий дім не хоче залишати свою армію без оперативно-тактичних ракет таких, як ATACMS.

"Виникає занадто багато складних моментів, які в офіційній комунікації не можна пояснити. Тому доводиться використовувати політичну риторику, і через це виникає дуже багато моментів непорозуміння, що насправді відбувається у США", – пояснив Іван Киричеський.

ATACMS Army Tactical Missile System – американська тактична балістична ракета класу "земля – земля". Вони використовуються ракетними системами HIMARS. Дальність стрільби ATACMS в залежності від модифікації від 140 до 300 кілометрів.

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