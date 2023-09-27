Не для Кримського мосту: по яких об'єктах доцільніше використовувати ATACMS

США поки що не ухвалили остаточне рішення, щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що з партнерами вже узгоджена домовленість щодо невикористання Україною цієї зброї для ударів по Росії.

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що Україні наразі не має сенсу використовувати ATACMS для ударів по території країни-агресорки та навіть по тимчасово окупованому Криму.

До теми Далекобійні ракети можемо отримати вже найближчим часом, – ОП

Потужна можливість

Це, на думку військового експерта, є нецільовим використанням даного типу боєприпасу.

Наразі Україні не потрібно, враховуючи характеристики боєголовки ракети, використовувати ATACMS для атаки по Кримському мосту. Також не є релевантним застосовувати цю зброю для удару по захищених та укріплених об'єктах в Криму, зокрема підготовленим сховищам,

– впевнений Крамаров.

Якщо ЗСУ отримають ракети ATACMS з касетною бойовою частиною, то їхнім завданням буде завдавати ударів по рубежах оборони ворога на Півдні або по скупченню росіян, розташованих під Бахмутом.

США має касетні боєприпаси, які розділяються на 16 суббоєприпасів, кожний з яких має індивідуальне наведення. І це дуже потужна можливість для ліквідації, зокрема колони техніки окупантів, яка рухається для поповнення резервів, скупчень ворога,

– підкреслив військовий експерт.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Військовий експерт припустив, для влучення по яких цілях ЗСУ буде застосовувати ATACMS: дивіться відео

Вже маємо Storm Shadow

До того ж ці ракети мають гарну дальність (в залежності від модифікації від 165 до 270 кілометрів – 24 Канал), хоча ЗСУ для виконання цих завдань вистачить дальності 160 кілометрів.

"А для знищення складів, командних пунктів, стратегічного рівня штабів, ми маємо ракети Storm Shadow, SCALP-EG, а згодом можливо будуть ще і Taurus", – наголосив Андрій Крамаров.

Що відомо про надання Україні ракет ATACMS

У США досі не дійшли згоди щодо надання Україні цієї зброї. Хоча й очікувалось, що президент США Джозеф Байден оголосить про передачу ЗСУ ATACMS під час візиту Володимира Зеленського до США. Проте це не сталось.

Однак за повідомленням NBC News, Байден все ж таки пообіцяв надати Україні невелику кількість ракет ATACMS. Проте, коли саме це станеться і про яку саме кількість ракет йдеться, точної інформації немає.

Водночас ці чутки речниця Білого дому Карін Жан-П'єр ані підтвердила, ані спростувала. Вона додала, що за словами Байдена "ATACMS не виключені з обговорення".

наголосив, що ракети ATACMS Україна буде використовувати виключно для захисту власної території. Саме про це є домовленості Києва з партнерами.