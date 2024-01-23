Дружина в реанімації, а коти загинули, – житель Києва про наслідки ранкового обстрілу
Джерело:Суспільне
Зранку 23 січня ворог масовано атакував Київ ракетами. На жаль, є постраждалі. Дружина Сергія перебуває у реанімації, тому що отруїлась чадним газом через пожежу.
В одному із будинків, в якому виникла пожежа, постраждала жінка Сергія. Під час атаки його вдома не було.
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Дружина Сергія отруїлась чадним газом
Сергій розповів, що внаслідок атаки у їхній квартирі почалося займання. Його дружина перебуває у реанімації через отруєння чадним газом.
Також чадним газом задихнулися коти подружжя. Самого Сергія на момент пожежі вдома не було.
Коти задихнулись чадним газом, дружина теж. Дружину наразі реанімують в лікарні. Мені подзвонив сусід, що в нашій квартирі займання,
– розповів він.
Нагадаємо, що Росія націлила на Київ понад 20 ракет різних типів. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у Святошинському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах.
Наслідки атаки у Києві
- У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку знайшли нерозірвану бойову частину ракети. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля, а за іншою адресою палали автомобілі.
- У Солом'янському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Також у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.
- У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа.
- У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку.
- Відомо, що в столиці 20 постраждалих. 13 госпіталізували, зокрема у лікарні перебувають троє дітей. Одна жінка в тяжкому стані в реанімаційному відділенні.