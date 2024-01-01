Вціліле погруддя Шухевича витягли з-під завалів: зворушливе відео зі Львова
Джерело:Суспільне
Андрій Садовий прокоментував наслідки атаки дронами-камікадзе на Львів. Міський голова пояснив, коли відбудують музей Романа Шухевича.
У новорічну ніч Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти зруйнували історичні пам'ятки Львова.
Читайте також Росіяни бояться їх навіть мертвими: реакція мережі на обстріли історичних пам'яток Львова
Погруддя Шухевича вціліло
У понеділок, 1 січня, люди розбирали територію музею Романа Шухевича, який росіяни знищили. На щастя, з-під завалів вдалося дістати погруддя генерал-хорунжого УПА.
Погруддя Шухевича дістали з-під завалів: відео Суспільного
На інших кадрах можна побачити, що від музею майже нічого не залишилося.
Наслідки російської агресії у Львові: відео Суспільного
Що сказав Садовий
В етері телемарафону Андрій Садовий дав зрозуміти, що це не було падіння уламків. Він наголосив, що це була чітка ціль ворога.
Тому що вони (росіяни – 24 Канал) люблять символізм. І вони, напевно, до цього готувалися. Слава Богу, що не було сьогодні жертв, і не було поранених,
– зауважив мер Львова.
Він назвав руйнування дуже серйозними. Внаслідок атаки з боку Росії весь дах одного з корпусів університету, в якому вчився Степан Бандера, фактично знищений. У сусідніх будинках чимало пошкоджених вікон, зокрема у музичній школі та лікарні.
Садовий запевнив, що місто все відбудує. Місцева влада вже перебуває на контакті з Міністерством освіти. Міський голова також заявив, що ситуація щодо музею Романа Шухевича є складнішою.
Це було цільове попадання у музей. Там фактично лишилися тільки невеликі основи стін,
– сказав він.
Як пояснив Садовий, російські окупанти хочуть знищити нашу історію. Міський голова зазначив, що у ворога нічого не вийде, адже такі дії тільки роблять злішими українців, чия лють по різному проявлятиметься.
Мер Львова заявив, що після завершення російсько-української війни цей музей відбудовуватимуть.
Також міський голова виклав допис у своїх соцмережах.
Знищення ворогом музею генерал-хорунжого Шухевича – це символічний акт. Ми відновимо його після перемоги. Музей буде масштабнішим і там обовʼязково буде частина присвячена нашій сьогоднішній боротьбі. Переможній боротьбі за незалежність, частиною якої є Шухевич, Бандера, Коновалець, тисячі і мільйони українців,
– написав Садовий.
Він додав, що українці кожного дня пишуть цю історію.
Що ще відомо про масовану атаку дронами-камікадзе
- У ніч з 31 грудня на 1 січня Росія випустила рекордну кількість "Шахедів". Наші воїни збили 87 БпЛА з 90.
- Окупанти запускали ці дрони-камікадзе хвилями з 4 напрямків. Крім цього загарбники обстріляли Харків балістикою, 3 протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією ракетою Х-59.
- Українським захисникам довелося працювати близько 11 годин. Частину безпілотників росіяни спеціально спрямували на житлові квартали.
- На жаль, в Одесі загинув 15-річний хлопець. Ще 7 людей зазнали поранень. 3 постраждалих ушпиталили.
- У Хмельницькій області внаслідок російської агресії у дитини був пошкоджений хребет. У Дніпрі один із ворожих дронів влучив у підприємство.